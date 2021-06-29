Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Primeiro lugar nas paradas

Olivia Rodrigo volta ao topo e é acusada de plágio por Courtney Love

A atriz e cantora norte-americana, que, segundo a MRC Data, braço de rastreamento da Billboard, voltou ao primeiro lugar nas paradas, foi acusada pela também cantora Courtney Love de plágio

Publicado em 29 de Junho de 2021 às 14:49

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

29 jun 2021 às 14:49
A cantora Olivia Rodrigo em entrevista ao Fantástico (Globo)
A jovem também havia sido acusada semanas atrás por usuários do TikTok e Twitter de copiar a estética usada pela banda de indie-rock norte-americana Pom Pom Squad Crédito: TV Globo/Reprodução
A atriz e cantora norte-americana Olivia Rodrigo, 18, que, segundo a MRC Data, braço de rastreamento da Billboard, voltou ao primeiro lugar nas paradas com o equivalente a 105.000 vendas nos Estados Unidos, foi acusada pela também cantora Courtney Love, 56, de plágio.
Segundo o The Guardian, Love pontuou semelhanças entre a capa do álbum "Live Through This" de sua banda Hole, com a imagem de divulgação de "Sour Prom", um show de Rodrigo que vai ao ar nesta terça-feira (29).
A ex-integrante da banda Hole publicou as artes de "Sour Prom" no Instagram com a legenda: "Descubra a diferença!". Tanto nas fotos de Rodrigo, quanto nas de Love, que foram feitas por Ellen von Unwerth, são apresentadas uma rainha do baile de formatura, com uma tiara, segurando flores e usando rímel manchado.
A cantora também escreveu no Facebook: "Roubar uma ideia original e não pedir permissão é rude. Não há como ser elegante nisso. Eu não estou brava. Isso acontece o tempo todo comigo. Mas isso foi péssimo".
A jovem também havia sido acusada semanas atrás por usuários do TikTok e Twitter de copiar a estética usada pela banda de indie-rock norte-americana Pom Pom Squad, em seu single "Good 4 U". Nas imagens, tanto Rodrigo quanto Mia Berrin, vocalista da banda, aparecem usando roupas de líder de torcida, pompons e longas luvas de látex.
Olivia Rodrigo se tornou um grande fenômeno adolescente no ano de 2021, com seu álbum de estreia "Sour". Cinco semanas após seu lançamento, o álbum já alcançou duas semanas no topo da parada de álbuns, e duas músicas, Drivers License e Good 4 U, lideraram a parada de singles Hot 100.
O pop-punk "Good 4 U" segue por cinco semanas no primeiro lugar na parada de singles do Reino Unido. Já "Drivers License", seu single de estreia passou nove semanas em primeiro lugar no início deste ano, e duas outras canções, "Deja Vu" e "Traitor", também alcançaram o Top 5 do Reino Unido.

Veja Também

Globoplay sai do ar após estreia do documentário de Juliette

Ex-BBB capixaba Gizelly diz que Juliette é "endeusada": "Tudo vira notícia"

Entenda por que artistas como Ivete Sangalo decidiram atacar Bolsonaro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Crises externas elevam riscos para países dependentes do comércio
Guerra, tarifas e crédito público: Brasil reage ao choque externo ou só evita perdas?
Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN
Rádio CBN Vitória celebra 30 anos de história com campanha multiplataforma
Vídeo mostra homem agarrado ao teto de viatura da PM em Vila Velha
Vídeo mostra homem agarrado ao teto de viatura da PM em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados