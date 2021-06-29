Olivia Rodrigo volta ao topo e é acusada de plágio por Courtney Love

A jovem também havia sido acusada semanas atrás por usuários do TikTok e Twitter de copiar a estética usada pela banda de indie-rock norte-americana Pom Pom Squad Crédito: TV Globo/Reprodução

A atriz e cantora norte-americana Olivia Rodrigo, 18, que, segundo a MRC Data, braço de rastreamento da Billboard, voltou ao primeiro lugar nas paradas com o equivalente a 105.000 vendas nos Estados Unidos, foi acusada pela também cantora Courtney Love, 56, de plágio.

Segundo o The Guardian, Love pontuou semelhanças entre a capa do álbum "Live Through This" de sua banda Hole, com a imagem de divulgação de "Sour Prom", um show de Rodrigo que vai ao ar nesta terça-feira (29).

A ex-integrante da banda Hole publicou as artes de "Sour Prom" no Instagram com a legenda: "Descubra a diferença!". Tanto nas fotos de Rodrigo, quanto nas de Love, que foram feitas por Ellen von Unwerth, são apresentadas uma rainha do baile de formatura, com uma tiara, segurando flores e usando rímel manchado.

A cantora também escreveu no Facebook: "Roubar uma ideia original e não pedir permissão é rude. Não há como ser elegante nisso. Eu não estou brava. Isso acontece o tempo todo comigo. Mas isso foi péssimo".

A jovem também havia sido acusada semanas atrás por usuários do TikTok e Twitter de copiar a estética usada pela banda de indie-rock norte-americana Pom Pom Squad, em seu single "Good 4 U". Nas imagens, tanto Rodrigo quanto Mia Berrin, vocalista da banda, aparecem usando roupas de líder de torcida, pompons e longas luvas de látex.

Olivia Rodrigo se tornou um grande fenômeno adolescente no ano de 2021, com seu álbum de estreia "Sour". Cinco semanas após seu lançamento, o álbum já alcançou duas semanas no topo da parada de álbuns, e duas músicas, Drivers License e Good 4 U, lideraram a parada de singles Hot 100.