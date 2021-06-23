No Limite: polêmica no reality, Íris Stefanelli é eliminada do jogo

No Limite: a ex-BBB Íris Stefanelli Crédito: TV Globo/Reprodução

O jogo acabou no No Limite para Íris Stefanelli na noite desta terça (22). A ex-sister que era da tribo Carcará e migou para a Calango acabou sendo a mais votada pelo grupo depois de o time perder a prova de imunidade e ir parar no portal da eliminação.

Polêmica dentro da dinâmica do reality da Globo, a loira chegou a se desentender com Kaysar e apontou que ele seria quem atrapalhava toda a sintonia dos participantes.