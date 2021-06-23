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No Limite: polêmica no reality, Íris Stefanelli é eliminada do jogo

Ex-BBB chegou a se desentender com Kaysar momentos antes de ser a mais votada e, então, eliminada do reality da Globo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jun 2021 às 08:38

Publicado em 23 de Junho de 2021 às 08:38

No Limite: a ex-BBB Íris Stefanelli
No Limite: a ex-BBB Íris Stefanelli Crédito: TV Globo/Reprodução
O jogo acabou no No Limite para Íris Stefanelli na noite desta terça (22). A ex-sister que era da tribo Carcará e migou para a Calango acabou sendo a mais votada pelo grupo depois de o time perder a prova de imunidade e ir parar no portal da eliminação. 
Polêmica dentro da dinâmica do reality da Globo, a loira chegou a se desentender com Kaysar e apontou que ele seria quem atrapalhava toda a sintonia dos participantes. 

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"Eu só tenho a agradecer. Me sinto vitoriosa. Respeitei todo mundo e sempre vou saber respeitar o meu lugar também, para não deixar que ninguém me diminua. A Íris do começo se deparou com aquela duna gigantesca, aquilo me amedrontou, mas depois eu tirei de letra. Aprendi muita coisa. Aprendi a ter confiança em mim, me dar o respeito e exigir que o outro me respeite, independente de voto", disse ao abandonar o reality. 

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