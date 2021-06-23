No Limite: polêmica no reality, Íris Stefanelli é eliminada do jogo

O jogo acabou no No Limite para Íris Stefanelli na noite desta terça (22). A ex-sister que era da tribo Carcará e migou para a Calango acabou sendo a mais votada pelo grupo depois de o time perder a prova de imunidade e ir parar no portal da eliminação.
Polêmica dentro da dinâmica do reality da Globo, a loira chegou a se desentender com Kaysar e apontou que ele seria quem atrapalhava toda a sintonia dos participantes.
"Eu só tenho a agradecer. Me sinto vitoriosa. Respeitei todo mundo e sempre vou saber respeitar o meu lugar também, para não deixar que ninguém me diminua. A Íris do começo se deparou com aquela duna gigantesca, aquilo me amedrontou, mas depois eu tirei de letra. Aprendi muita coisa. Aprendi a ter confiança em mim, me dar o respeito e exigir que o outro me respeite, independente de voto", disse ao abandonar o reality.