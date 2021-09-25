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Rapper do ES, PTK MC emplaca música no Top viral 50 do Spotify

"Não teria como por em palavras todo esse sentimento", disse o jovem nas redes sociais

Publicado em 25 de Setembro de 2021 às 09:14

Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 

25 set 2021 às 09:14
O rapper capixaba PTK MC
O rapper capixaba PTK MC Crédito: Instagram/@ptkmc
Tem mais capixaba bombando nas listas do Spotify. Depois dos jovens do Maré Tardia, de Vila Velha, emplacarem duas canções na lista playlist Indie, outro morador da cidade conseguiu entrar numa lista ainda mais potente. "Malvadão", de PTK MC, entrou para a Top Viral 50 Brasil.
"Não teria como por em palavras todo esse sentimento, é mais facil agredecer a todos vocês, estamos entre as 50 musicas virais do Brasil no @spotifybrasil. Agora é a hora de postar ouvindo 'Malvadão' mais do que nunca, vamo rumo a 1 milhão", disse o rapper nas redes sociais, agradecendo a canção ter chegado à posição 46 e ainda estar subindo.

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A música, com produção de TcheloBeats e mixagem de Marquiori, usa o sample de "Chamo Teu Vulgo Malvadão", sucesso de MC Jhenny no TikTok, e segue com uma letra provocante do capixaba. Seu clipe, feito com uma câmera de Iphone 7, já bate 480 mil views desde o lançamento em agosto.
"Você pode não ter os recursos para realizar seu sonho, mas tenha força de vontade, não de desista, por favor! Estou há quatro anos lutando, obrigado a todos", publicou PTK na mensagem de agradecimento aos fãs.
O feito gerou repercussão e artistas até de outros gêneros, como Amaro Lima, parabenizaram PTK. "Parabéns Ptk!", escreveu Amaro.
Não conhece a música? Confere o clipe abaixo.

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