Rapper do ES, PTK MC emplaca música no Top viral 50 do Spotify

O rapper capixaba PTK MC Crédito: Instagram/@ptkmc

"Não teria como por em palavras todo esse sentimento, é mais facil agredecer a todos vocês, estamos entre as 50 musicas virais do Brasil no @spotifybrasil. Agora é a hora de postar ouvindo 'Malvadão' mais do que nunca, vamo rumo a 1 milhão", disse o rapper nas redes sociais, agradecendo a canção ter chegado à posição 46 e ainda estar subindo.

A música, com produção de TcheloBeats e mixagem de Marquiori, usa o sample de "Chamo Teu Vulgo Malvadão", sucesso de MC Jhenny no TikTok, e segue com uma letra provocante do capixaba. Seu clipe, feito com uma câmera de Iphone 7, já bate 480 mil views desde o lançamento em agosto.

"Você pode não ter os recursos para realizar seu sonho, mas tenha força de vontade, não de desista, por favor! Estou há quatro anos lutando, obrigado a todos", publicou PTK na mensagem de agradecimento aos fãs.

O feito gerou repercussão e artistas até de outros gêneros, como Amaro Lima, parabenizaram PTK. "Parabéns Ptk!", escreveu Amaro.