Vila das Artes, em Jacaraípe, recebe Festival de Chorinho

Após o sucesso do evento na Prainha, em Vila Velha, Jacaraípe, na Serra, também ganhou um Festival de Chorinho para chamar de seu. A festança acontece neste sábado (2) e domingo (3), na Vila das Artes, tradicional recanto de artistas serranos.
No local, estarão abertos diversos ateliês, a Casa de Pedra também receberá visitantes e haverá a comercialização de produtos fabricados pelos próprios moradores, como artesanato em pano, em pedra e em borracha.
Lógico que (também) terá os tradicionais comes e bebes, incluindo uma feira gastronômica que contará com cerveja artesanal e outras delícias. As atrações musicais ficam por conta das bandas Vix Trio, 3 Elementos e Sensatez, no sábado, a partir das 15h, e, no domingo, a partir das 16h, se apresentam os grupos Brasil Pandeiro e Vinícius Herkenhof. O melhor: a entrada é 0800.
FESTIVAL DE CHORINHO NA SERRA
- QUANDO: Sábado (2), a partir das 15h, e domingo (3), a partir das 16h, na Vila das Artes, em Jacaraípe, na Serra, com entrada franca
- SHOWS: No sábado, a partir das 15h, apresentação de Vix Trio, 3 Elementos e Sensatez. Domingo, a partir das 16h, apresentação de Brasil Pandeiro e Vinícius Herkenhof