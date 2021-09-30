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Serra

Vila das Artes, em Jacaraípe, recebe Festival de Chorinho

Evento, que contará com shows, feira gastronômica e venda de artesanato, acontece no sábado (2) e domingo (3)

Publicado em 30 de Setembro de 2021 às 14:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 set 2021 às 14:32
Grupo Os 3 Elementos se apresenta no Festival de Chorinho da Serra, em Jacaraípe
Grupo Os 3 Elementos se apresenta no Festival de Chorinho da Serra, em Jacaraípe Crédito: Divulgação
Após o sucesso do evento na Prainha, em Vila Velha, Jacaraípe, na Serra, também ganhou um Festival de Chorinho para chamar de seu. A festança acontece neste sábado (2) e domingo (3), na Vila das Artes, tradicional recanto de artistas serranos.
No local, estarão abertos diversos ateliês, a Casa de Pedra também receberá visitantes e haverá a comercialização de produtos fabricados pelos próprios moradores, como artesanato em pano, em pedra e em borracha.

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Lógico que (também) terá os tradicionais comes e bebes, incluindo uma feira gastronômica que contará com cerveja artesanal e outras delícias. As atrações musicais ficam por conta das bandas Vix Trio, 3 Elementos e Sensatez, no sábado, a partir das 15h, e, no domingo, a partir das 16h, se apresentam os grupos Brasil Pandeiro e Vinícius Herkenhof. O melhor: a entrada é 0800.

FESTIVAL DE CHORINHO NA SERRA

  • QUANDO: Sábado (2), a partir das 15h, e domingo (3), a partir das 16h, na Vila das Artes, em Jacaraípe, na Serra, com entrada franca
  • SHOWS: No sábado, a partir das 15h, apresentação de Vix Trio, 3 Elementos e Sensatez. Domingo, a partir das 16h, apresentação de Brasil Pandeiro e Vinícius Herkenhof

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