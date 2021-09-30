Vila das Artes, em Jacaraípe, recebe Festival de Chorinho

No local, estarão abertos diversos ateliês, a Casa de Pedra também receberá visitantes e haverá a comercialização de produtos fabricados pelos próprios moradores, como artesanato em pano, em pedra e em borracha.

Lógico que (também) terá os tradicionais comes e bebes, incluindo uma feira gastronômica que contará com cerveja artesanal e outras delícias. As atrações musicais ficam por conta das bandas Vix Trio, 3 Elementos e Sensatez, no sábado, a partir das 15h, e, no domingo, a partir das 16h, se apresentam os grupos Brasil Pandeiro e Vinícius Herkenhof. O melhor: a entrada é 0800.