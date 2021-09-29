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Quinta-feira

Espetáculo sobre Rubem Braga terá sessão gratuita em Vitória

"Rubem Braga – A Vida em Voz Alta" será apresentado no Palácio de Cultura Sônia Cabral, no Centro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 set 2021 às 15:59

Publicado em 29 de Setembro de 2021 às 15:59

Cena do espetáculo
Cena do espetáculo "Rubem Braga - A vida em Voz Alta" Crédito: Vitor Zorzal/Divulgação
O espetáculo "Rubem Braga – A Vida em Voz Alta" volta a ser encenado presencialmente nesta quinta-feira (30), no Espírito Santo. A peça faz parte do projeto Teatro na Estrada, que chega a Vitória trazendo a a apresentação de forma gratuita, no Palácio Sônia Cabral, no Centro da capital.
Os ingressos podem ser retirados uma hora antes do espetáculo, que está marcado para às 19h30. O número de entradas é limitado a 50 pessoas em respeito às normas de distanciamento social.
Com texto de Duilio Kuster, o monólogo busca relembrar fatos que aconteceram na vida do escritor cachoeirense sob um ponto de vista mais intimista. A peça apresenta Rubem Braga escrevendo em seu apartamento, em meio a recordações sobre velhos amigos e amores, a infância no interior, a carreira jornalística e literária e a luta contra o autoritarismo.
No palco, o cachoeirense é interpretado pelo veterano José Augusto Loureiro, que é ator há mais de 43 anos. "Rubem Braga - A Vida em Voz Alta" foi a sua primeira experiência com monólogos e, segundo ele, a responsabilidade de interpretar alguém como o escritor tornou o desafio ainda mais difícil.

PROJETO CONTINUA

A temporada de Teatro na Estrada é apresentada por Ministério do Turismo e Raia Produções, além de ter patrocínio da XP Investimentos. Como o próprio nome sugere, o projeto Teatro na Estrada seguirá rumo a outras regições do Brasil após a apresentação no Espírito Santo.
Ainda esse ano, a iniciativa apresentará espetáculos em Rio de Janeiro, Recife, Barueri, Santo André, Curitiba, Salvador, Goiânia, Fortaleza, Belo Horizonte, além de São Paulo, por onde já passou. A agenda completa estará disponível em breve no Instagram do projeto

SERVIÇO

  • "Rubem Braga – A Vida em Voz Alta"
  • Quando: quinta-feira, no dia 30 de setembro, às 19h30
  • Onde: Palácio de Cultura Sonia Cabral - Praça João Clímaco, s/n - Centro, Vitória
  • Ingressos: Grátis. Os ingressos devem ser retirados 1 hora antes de cada apresentação na bilheteria do teatro
  • Capacidade: 50 lugares (50% da capacidade total do teatro com distanciamento social).

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