Espetáculo sobre Rubem Braga terá sessão gratuita em Vitória

Cena do espetáculo "Rubem Braga - A vida em Voz Alta" Crédito: Vitor Zorzal/Divulgação

O espetáculo "Rubem Braga – A Vida em Voz Alta" volta a ser encenado presencialmente nesta quinta-feira (30), no Espírito Santo. A peça faz parte do projeto Teatro na Estrada, que chega a Vitória trazendo a a apresentação de forma gratuita, no Palácio Sônia Cabral, no Centro da capital.

Os ingressos podem ser retirados uma hora antes do espetáculo, que está marcado para às 19h30. O número de entradas é limitado a 50 pessoas em respeito às normas de distanciamento social.

Com texto de Duilio Kuster, o monólogo busca relembrar fatos que aconteceram na vida do escritor cachoeirense sob um ponto de vista mais intimista. A peça apresenta Rubem Braga escrevendo em seu apartamento, em meio a recordações sobre velhos amigos e amores, a infância no interior, a carreira jornalística e literária e a luta contra o autoritarismo.

No palco, o cachoeirense é interpretado pelo veterano José Augusto Loureiro, que é ator há mais de 43 anos. "Rubem Braga - A Vida em Voz Alta" foi a sua primeira experiência com monólogos e, segundo ele, a responsabilidade de interpretar alguém como o escritor tornou o desafio ainda mais difícil.

PROJETO CONTINUA

A temporada de Teatro na Estrada é apresentada por Ministério do Turismo e Raia Produções, além de ter patrocínio da XP Investimentos. Como o próprio nome sugere, o projeto Teatro na Estrada seguirá rumo a outras regições do Brasil após a apresentação no Espírito Santo.

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