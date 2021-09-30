Capixabas lançam livro de crônicas sobre violência contra crianças

Capa do livro "Inocência Violada" Crédito: Reprodução/Capa do livro

Na véspera do mês das crianças, o livro “Inocência Violada” é lançado ao público, trazendo uma provocação sobre como a infância e a adolescência podem ser comprometidas pela violência sexual. Com lançamento nesta quinta-feira (30), a obra foi escrita por quatro capixabas, a ex-delegada Maria Aparecida Rasseli Sfalsini; a ex-escrivã da Polícia Civil do ES Marta Silva Vieira da Costa; ex-investigadora da Polícia Civil do ES Arcangela Pivetta dos Santos; e a advogada criminalista Ariane Rasseli Sfalsini.

O livro-documento reúne crônicas sensíveis que mesclam realidade e ficção. O texto surge de crimes dos quais as escritoras tomaram conhecimento enquanto atuavam na Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo. Já os toques de ficção buscam proteger suas personagens, ocultando a identificação de vítimas, autores, épocas e locais.

Visando o fácil entendimento do público, a obra de 145 páginas tem linguagem simples. No seu enredo, além dos casos, as crônicas trazem reflexões sobre as possíveis motivações deste tipo de violência, a partir do perfil do predador ou abusador sexual – geralmente pessoas acima de qualquer suspeita. Na obra, são revelados importantes sinais e riscos que uma vítima pode correr, detalhes que podem ajudar na identificação desses crimes.

Maria Aparecida Rasseli Sfalsini, Marta Silva Vieira da Costa, Arcangela Pivetta dos Santos e Ariane Rasseli Sfalsini assinam o livro-documento "Inocência Roubada" Crédito: Renato Vicentini

"Todos os dias crianças e adolescentes são abusados. A maioria dos casos acontece no meio familiar ou entre conhecidos, passando, muitas vezes, despercebidos. Daí a relevância da sociedade ter conhecimento sobre este assunto" Maria Aparecida Rasseli Sfalsini - Delegada aposentada e palestrante sobre violência contra mulher, crianças e adolescentes

Para a ex-delgada da polícia, Maria Aparecida Rasseli Sfalsini, o tema é de extrema importância e deve ser visto como prioridade, além da necessidade de que se busquem alternativas e soluções para que os abusos não sejam tratados apenas sob a ótica da tipificação e aplicação da lei. “Também é imprescindível oferecer o acolhimento, o carinho e o respeito que essas indefesas vítimas tanto necessitam a fim de mitigar, ao máximo, as graves consequências que a violência provoca em suas vidas”, explica.

O lançamento será a partir das 16 horas, no Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado do Espírito Santo (SINDEPES-ES), em Bento Ferreira, Vitória. No evento, o livro será comercializado.

LANÇAMENTO LIVRO "INOCÊNCIA VIOLADA"