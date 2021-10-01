Se aproximando do maracatu, capixaba lança single contra o ódio

O músico capixaba Caio Metteoro apresenta “Quebra-Feitiço”. O single, lançado nesta quinta-feira (30), é uma manifestação contra o ódio, além de um incentivo ao debate.
"Violência não se combate com guerra, mas com amor. A revolução é possível com reciprocidade, arte, informação. Em um mundo em que os números valem mais do que sentimentos, o mais importante está dentro da gente, de modo que precisamos dividir esse ato interno com o mundo", afirma Metteoro.
Caio assume os vocais em seu trabalho autoral, mas também é conhecido pela atuação como baterista: já tocou ao lado de nomes e bandas como Gabriel O Pensador, Otto, Jards Macalé, Macacko, Som de Fogueira, Jefinho Faraó e diversos outros. “Quebra-Feitiço” é o nono fonograma lançado por Metteoro, que em 2019 revelou o EP “#Mundoreset” e, em 2020, o single “Grita”.
Com forte influência do Nação Zumbi, Metteoro reflete no single sobre as manifestações de ódio e intolerância instalados no país e replicados nas redes sociais. Para ajudar no trabalho, Caio chamou o rapper Edson Sagaz, do Suspeitos na Mira, para fazer uma participação.
A participação do rapper é forte e expõe um ponto importante. Ele versa: “Não saia daqui alheio ao debate, na dialética é assim”, frase que pressupõe credulidade no diálogo para dirimir o ódio, e não uma posição unilateral. Vale lembrar que o clipe de "Quebra-Feitiço" será lançado no próximo dia 7 de outubro.