Parque Botânico Vale antecipa Dia das Crianças com peças e musical

O Dia das Crianças será antecipado no Parque Botânico Vale. De sexta-feira (8) a domingo (10), o espaço em Jardim Camburi, Vitória, vai oferecer uma programação especial gratuita com apresentações musicais e teatrais em formato drive-in.
Sempre com duas opções de horários por dia, será possível assistir às peças teatrais "A Cigarra e a Formiga", da Companhia de Teatro Campanelli, e "A Geladeira Mágica", da Quebra-Cabeça Cia. de Teatro, além da apresentação musical "Brincantou", do Grupo Estripulia.
As inscrições para garantir a entrada começam nesta quarta-feira (6) pelo site www.vale.com/parquebotanicovitoria. A organização solicita a doação de 1kg de alimento por participante. Os alimentos arrecadados serão doados a instituições sociais da Grande Vitória.
“A ação tem o objetivo de promover uma experiência de lazer segura para toda a família, aproveitando o final de semana para antecipar o Dia das Crianças”, destaca o supervisor de Ativos de Relacionamento da Vale, Vitor Maciel.
PROTOCOLOS
O acesso ao Drive-In Cultural será possível no intervalo entre 30 minutos e 10 minutos antes do início de cada atração. No local, será necessário apresentar o ingresso (impresso ou digital) juntamente com o documento de identificação.
Entre os protocolos de saúde e segurança adotados estão a distância mínima de dois metros entre os veículos, a organização para acesso aos banheiros e a limitação de até quatro pessoas por veículo. Todos devem utilizar máscaras. Não serão comercializados alimentos no local.
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA
- Drive-In Semana da Criança
- Sexta-feira - 08/10
- Atração: Peça Teatral “A Cigarra e a Formiga” – Companhia de Teatro Campanelli
- Em dois horários: às 18h30 e às 20h30
- Sábado - 09/10
- Atração: Peça Teatral “A Geladeira Mágica” – Quebra-Cabeça Cia. de Teatro
- Em dois horários: às 18h e às 20h
- Domingo - 10/10
- Atração: Apresentação Musical “Brincantou” – Grupo Estripolia
- Em dois horários: às 18h e às 20h
- Inscrições no site www.vale.com/parquebotanicovitoria, a partir de quarta-feira, 6/10.
- Gratuito. Vagas limitadas.