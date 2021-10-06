Formato drive-in

Parque Botânico Vale antecipa Dia das Crianças com peças e musical

Inscrições para evento gratuito começam nesta quarta-feira (6). Saiba como participar

Publicado em 06 de Outubro de 2021 às 14:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 out 2021 às 14:43
Cine Drive-in do Parque Botânico Vale
Cine Drive-in do Parque Botânico Vale Crédito: Divulgação/Vale
O Dia das Crianças será antecipado no Parque Botânico Vale. De sexta-feira (8) a domingo (10), o espaço em Jardim Camburi, Vitória, vai oferecer uma programação especial gratuita com apresentações musicais e teatrais em formato drive-in.
Sempre com duas opções de horários por dia, será possível assistir às peças teatrais "A Cigarra e a Formiga", da Companhia de Teatro Campanelli, e "A Geladeira Mágica", da Quebra-Cabeça Cia. de Teatro, além da apresentação musical "Brincantou", do Grupo Estripulia.
As inscrições para garantir a entrada começam nesta quarta-feira (6) pelo site www.vale.com/parquebotanicovitoria. A organização solicita a doação de 1kg de alimento por participante. Os alimentos arrecadados serão doados a instituições sociais da Grande Vitória.
“A ação tem o objetivo de promover uma experiência de lazer segura para toda a família, aproveitando o final de semana para antecipar o Dia das Crianças”, destaca o supervisor de Ativos de Relacionamento da Vale, Vitor Maciel.
A peça infantil
A peça infantil "A Geladeira Mágica" será encenada no parque Crédito: BD Produções

PROTOCOLOS

O acesso ao Drive-In Cultural será possível no intervalo entre 30 minutos e 10 minutos antes do início de cada atração. No local, será necessário apresentar o ingresso (impresso ou digital) juntamente com o documento de identificação.
Entre os protocolos de saúde e segurança adotados estão a distância mínima de dois metros entre os veículos, a organização para acesso aos banheiros e a limitação de até quatro pessoas por veículo. Todos devem utilizar máscaras. Não serão comercializados alimentos no local.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA

  • Drive-In Semana da Criança
  • Sexta-feira - 08/10
  • Atração: Peça Teatral “A Cigarra e a Formiga” – Companhia de Teatro Campanelli
  • Em dois horários: às 18h30 e às 20h30

  • Sábado - 09/10
  • Atração: Peça Teatral “A Geladeira Mágica” – Quebra-Cabeça Cia. de Teatro
  • Em dois horários: às 18h e às 20h

  • Domingo - 10/10
  • Atração: Apresentação Musical “Brincantou” – Grupo Estripolia
  • Em dois horários: às 18h e às 20h

  • Inscrições no site www.vale.com/parquebotanicovitoria, a partir de quarta-feira, 6/10.
  • Gratuito. Vagas limitadas.

