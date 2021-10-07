Vitória: vias da Piedade, Moscoco e Goiabeiras vão ganhar arte

O prefeito Lorenzo Pazolini subindo o morro da Piedade, em Vitória Crédito: Elizabeth Nader/PMV

Até o final do ano quem percorrer as ruas da Piedade, Moscoso e Goiabeiras, em Vitória, vai se deparar com cultura e arte por toda parte. Isso porque os muros dos bairros ganharão cores e obras em grafiti.

A iniciativa faz parte do projeto "A Arte é Nossa", da Secretaria Municipal de Cultura (Semc), e terá duas etapas: uma terminando no início de novembro e outra terminando no mesmo mês.

A primeira contempla 511,31m² de área a ser trabalhada nos bairros Moscoso e Piedade: nas ruas Filomeno Ribeiro, José Correia Filho, Frei Antonio dos Mártires; na Escadaria 25 de Abril, abrangendo os muros do Telecentro, do Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Carlita Corrêa Pereira; na “Pracinha da Minhoca” e de residências da região.

Já a segunda etapa será no bairro Goiabeiras, com trabalho em uma área total de 189m², mais precisamente nos muros do Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Jacyntha Ferreira de Souza Simões.

Na Piedade, as atividades foram iniciadas nesta semana, e a equipe já está pintando um dos muros da comunidade. Segundo o prefeito Lorenzo Pazoolini, o objetivo é enaltecer a diversidade das regiões, suas culturas e vivências por meio das expressões do grafite e pintura mural.

"Sabemos dos grandes desafios pelos quais passam as comunidades. Só conseguiremos enfrentá-los por meio de ações integradas entre Direitos Humanos, Cultura, Educação, Assistência Social e Segurança, essa é a política em que acreditamos. O Centro da cidade possui uma enorme representatividade para o município e temos um imenso carinho por toda a região. Nosso objetivo é fazer com que toda essa localidade prospere novamente, que receba o destaque que merece e que cada vez mais se estabeleça como um pólo econômico, gastronômico e artístico da cidade", declarou o prefeito, Lorenzo Pazolini.

EXECUÇÃO

O valor destinado para o projeto que abrange 700m² de área contemplada será de R$ 50 mil, provenientes do Fundo Municipal de Cultura (FunCultura).

A previsão de conclusão da obra é até o próximo início do mês de novembro, a 1ª etapa, e até o final do mês de novembro a 2ª etapa. Quem garante as datas é o artista Alexssandro Mello Furtado, que irá executar a intervenção.

“Fizemos uma visita junto com o secretário de cultura para conhecer as histórias dos moradores e as histórias do bairro. É uma região de muita tradição, muita história, mas que também passou por sérias situações de violência. Queremos com a arte trazer mais esperança, trazer de volta a capacidade de sonhar das pessoas, trazer motivação, valorização e sentimento de pertencimento às comunidades. Estou feliz e honrado em desenvolver esse trabalho. A arte para além do embelezamento vem comunicar algo, provocar e estimular as pessoas”, afirmou o artista.

O trabalho compreenderá as expressões artísticas de pintura mural e grafite. Alexssandro contará ainda com uma equipe de oito pessoas que reunirá outros artistas convidados e jovens da comunidade que tenham interesse em seguir na área.