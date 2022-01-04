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Tentou fugir

Motorista é preso com mais de 20 kg de maconha após perseguição em Vila Velha

O homem se assustou ao ver uma viatura da Guarda Municipal e foi seguido. Ao notar que não tinha mais lugar para fugir, saiu do carro e se entregou aos militares
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jan 2022 às 13:08

Publicado em 04 de Janeiro de 2022 às 13:08

No carro do suspeito foram apreendidos mais de 20 kg de maconha Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um motorista foi preso após tentar fugir de agentes da Guarda de Vila Velha, na Grande Vitória, na noite desta segunda-feira (4). No carro, foram encontrados mais de 20 quilos de maconha.
A perseguição começou em Aribiri e terminou no bairro Cavalieri. Os agentes da Guarda começaram a seguir o carro depois que o motorista se assustou quando viu a viatura.
"A gente aproximou um pouco mais do veículo na parte traseira. O motorista já se mostrou um pouco assustado, fez uma conversão a nossa frente sem sinalizar. Ao entrar nessa rua, era um morro, ele cantou pneu também", disse o agente Neto.

GUARDADA EM CAIXA

Quando percebeu que não dava mais para fugir, o motorista saiu do carro e se entregou. Depois da abordagem, os agentes acharam mais de 20 kg de maconha dentro do veículo. A droga estava em uma caixa escondida atrás do banco do carona.
"Com certeza ele trabalha na distribuição. Foi achado em tablete maior. Pela experiência, são pessoas que usam para venda em grande porte", disse o guarda.
O veículo foi alugado pelo homem. Segundo os agentes da Guarda, essa é uma estratégia de traficantes para diminuir os prejuízos em casos de apreensão de drogas.
"Geralmente eles alugam veículo porque se ele for apreendido com um carro pessoal, ele vai ser apreendido por tráfico. Então eles costumam usar veículos clonados, roubados porque se for apreendido não perde o bem dele", explicou o agente Neto.
O homem de 22 anos já tinha outra passagem por tráfico. Ele não teve o nome divulgado. O preso e toda a droga também foram encaminhados para a Delegacia Regional de Vila Velha.
*Com informações de Caíque Verli, da TV Gazeta

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