Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Foi preso

Homem ameaça atirar em PMs para fugir de abordagem em Vitória

Caso aconteceu na noite deste domingo (9), no bairro São Cristóvão. Depois de uma perseguição na noite deste domingo (9), o suspeito ameaçou atirar contra os militares. Ele foi preso. O comparsa conseguiu fugir
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jan 2022 às 09:39

Publicado em 10 de Janeiro de 2022 às 09:39

Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória
A ocorrência entregue ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
Homem ameaça atirar em PMs para fugir de abordagem em Vitória
Um homem de 26 anos foi preso, na noite deste domingo (9), no bairro São Cristóvão, em Vitória, após ameaçar atirar em policiais militares para fugir de uma abordagem.
De acordo com a Polícia Militar, os agentes faziam patrulhamento na região por volta das 22h30 quando viram um carro com homens que estariam disparando em ruas do bairro e iniciaram a perseguição.
Para fugir da abordagem, dois homens abandonaram o veículo e fugiram a pé. Ainda de acordo com a PM, após um dos suspeitos ameaçar os policiais com uma arma, os militares atiraram para revidar a ameaça.

Veja Também

Ataque a tiros em bar deixa um morto e três feridos em Cariacica

Bandidos invadem residência e matam casal a tiros em Vila Velha

Família de empresário morto em Guarapari pede justiça em outdoor na cidade

O homem foi preso e o outro conseguiu fugir. Ele tinha um mandado de prisão em aberto e também foi atuado por tentativa de homicídio contra os policiais militares.
Depois de passar por exames no Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, ele foi encaminhado ao presídio. O caso foi registrado no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
Com informações da TV Gazeta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil Vitória (ES) Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A IA não aconteceu. A IA não está acontecendo. A IA não vai acontecer
Abertura da exposição ''Amazônia'', do renomado fotógrafo Sebastião Salgado
Cais das Artes insere o Espírito Santo no mundo
Instituto Ponte reúne empresários do ES e do país no Ponte Day em São Paulo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados