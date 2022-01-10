Homem ameaça atirar em PMs para fugir de abordagem em Vitória
Um homem de 26 anos foi preso, na noite deste domingo (9), no bairro São Cristóvão, em Vitória, após ameaçar atirar em policiais militares para fugir de uma abordagem.
De acordo com a Polícia Militar, os agentes faziam patrulhamento na região por volta das 22h30 quando viram um carro com homens que estariam disparando em ruas do bairro e iniciaram a perseguição.
Para fugir da abordagem, dois homens abandonaram o veículo e fugiram a pé. Ainda de acordo com a PM, após um dos suspeitos ameaçar os policiais com uma arma, os militares atiraram para revidar a ameaça.
O homem foi preso e o outro conseguiu fugir. Ele tinha um mandado de prisão em aberto e também foi atuado por tentativa de homicídio contra os policiais militares.
Depois de passar por exames no Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, ele foi encaminhado ao presídio. O caso foi registrado no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
Com informações da TV Gazeta