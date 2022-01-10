Ataque a tiros em bar deixa um morto e três feridos em Cariacica

Homem foi assassinado na porta de bar em Cariacica Crédito: Archimedis Patrício

Uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas depois de serem baleadas em um bar de Cariacica , na noite deste domingo (9). O crime aconteceu na Rua Darly da Costa Soares, no bairro Vila Prudêncio.

Moradores contaram à reportagem da TV Gazeta que ouviram muitos tiros sendo disparados. O homem morto não teve a identidade revelada pela polícia.

Uma testemunha que estava no local na hora do crime disse que as pessoas no bar foram surpreendidas pelos disparos.

"Quando eu entrei no banheiro, aí eu escutei o estalo. Pelo jeito, pela rajada, não deu pra ouvir espaço nenhum. Eu já vi a hora que o cara entrou no outro, outro menino entrou, quebrou a porta do banheiro, e já entrou e deitou do nosso lado, eu estava em pé. Pelo jeito ele estava machucado, ficou até a mancha de sangue no meu pé", relatou o homem, que não quis se identificar.

Os feridos foram levados para o pronto atendimento de Cariacica, mas precisaram ser transferidos para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.

A polícia investiga o que motivou o crime e faz buscas por suspeitos.

"Não tem nem como a gente citar qual o motivo dele porque é muita coisa envolvida, hoje, que na verdade a gente não pode nem comentar, que a gente tá correndo o mesmo risco", declarou a testemunha.