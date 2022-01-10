Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vila Prudêncio

Ataque a tiros em bar deixa um morto e três feridos em Cariacica

Polícia investiga o que motivou o crime e faz buscas por suspeitos

Publicado em 

10 jan 2022 às 09:08

Publicado em 10 de Janeiro de 2022 às 09:08

Homem foi assassinado na porta de bar em Cariacica
Homem foi assassinado na porta de bar em Cariacica Crédito: Archimedis Patrício
Uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas depois de serem baleadas em um bar de Cariacica, na noite deste domingo (9). O crime aconteceu na Rua Darly da Costa Soares, no bairro Vila Prudêncio.
Moradores contaram à reportagem da TV Gazeta que ouviram muitos tiros sendo disparados. O homem morto não teve a identidade revelada pela polícia.
Uma testemunha que estava no local na hora do crime disse que as pessoas no bar foram surpreendidas pelos disparos.
"Quando eu entrei no banheiro, aí eu escutei o estalo. Pelo jeito, pela rajada, não deu pra ouvir espaço nenhum. Eu já vi a hora que o cara entrou no outro, outro menino entrou, quebrou a porta do banheiro, e já entrou e deitou do nosso lado, eu estava em pé. Pelo jeito ele estava machucado, ficou até a mancha de sangue no meu pé", relatou o homem, que não quis se identificar.
Os feridos foram levados para o pronto atendimento de Cariacica, mas precisaram ser transferidos para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.
A polícia investiga o que motivou o crime e faz buscas por suspeitos.
"Não tem nem como a gente citar qual o motivo dele porque é muita coisa envolvida, hoje, que na verdade a gente não pode nem comentar, que a gente tá correndo o mesmo risco", declarou a testemunha.
Com informações de Priciele Venturini, da TV Gazeta

Veja Também

Bandidos invadem residência e matam casal a tiros em Vila Velha

Ex-companheiro é suspeito de matar mulher em Cachoeiro de Itapemirim

Jovens de moto são perseguidos por carro e acabam baleados em Cariacica

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Xamã abre o jogo sobre relação atual com Sophie Charlotte após término
Imagem de destaque
BBB 26: Marciele fica surpresa ao ver beijo entre Jordana e Jonas
Imagem de destaque
Entregas em até 60 minutos: o novo desafio do varejo capixaba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados