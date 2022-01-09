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Jovens de moto são perseguidos por carro e acabam baleados em Cariacica

As vítimas, um adolescente de 17 anos e um jovem de 18, foram baleadas na altura do bairro Tabajara enquanto passavam pela Rodovia José Sette por volta de 2h deste domingo (9)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jan 2022 às 15:52

Publicado em 09 de Janeiro de 2022 às 15:52

Cariacica
Cápsulas deflagradas foram encontradas na rodovia onde os jovens foram baleados em Cariacica Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Jovens de moto são perseguidos por carro e acabam baleados em Cariacica
Um ataque a tiros deixou duas pessoas feridas na madrugada deste domingo (9) em Cariacica, na Grande Vitória. As vítimas, um adolescente de 17 anos e um jovem de 18, foram baleadas na altura do bairro Tabajara enquanto passavam pela Rodovia José Sette por volta de 2h.
Os dois contaram a policiais militares que estavam voltando para casa de moto quando perceberam que estavam sendo seguidos por um carro branco. A perseguição começou pouco depois do viaduto do bairro Tabajara. De acordo com eles, um homem que estava no carona do carro abaixou o vidro do carro e disparou contra os dois.
O adolescente de 17 anos foi atingido na barriga e na perna e o piloto de 18 anos levou um tiro nas costas. No local, foram encontradas cápsulas de calibre 380. Os dois feridos foram levados para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.
Cariacica
os jovens estavam nesta moto, que foi perseguida por um carro na madrugada deste domingo (9) Crédito: Reprodução/TV Gazeta
A vítima atingida por um disparo nas costas passou por uma cirurgia na manhã deste domingo e seguia internada em estado grave. De acordo com a Polícia Civil, o caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Cariacica e, até o momento, nenhum suspeito foi preso.
Com informações de André Falcão, da TV Gazeta

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