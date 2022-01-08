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Ponta da Fruta

Vice-prefeito de Vila Velha é baleado com tiro acidental na virilha

Acidente aconteceu na tarde deste sábado (8) quando Victor Linhalis entrava no carro. Ele passou por cirurgia no Hospital Vila Velha e se recupera
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

08 jan 2022 às 16:40

Publicado em 08 de Janeiro de 2022 às 16:40

Vice-prefeito eleito de Vila Velha, Victor Linhalis (Solidariedade)
Vice-prefeito eleito de Vila Velha, Victor Linhalis (Solidariedade) Crédito: Vitor Jubini
O vice-prefeito de Vila Velha, Victor Linhalis, se feriu com um tiro acidental na virilha na tarde deste sábado (8) quando entrava em seu carro na Ponta da Fruta. O disparo acabou atingindo as partes íntimas do político.
Ele foi levado para o Hospital Vila Velha onde foi operado por um urologista. A prefeitura informou que "não houve nenhuma lesão mais grave que comprometesse o estado geral ou o colocasse em risco o paciente".
Ainda segundo o município, a cirurgia durou cerca de 1h40. "Dr. Victor estava lúcido, sob efeito de anestesia e conversou durante o procedimento. Não foi necessário remover o projétil, pois ele transfixou e saiu", diz o boletim divulgado no fim da tarde deste sábado.
De acordo com as Polícias Civil e Militar, o vice-prefeito estava com a arma na cintura e, ao tentar retirá-la, acabou acionou o gatilho, provocando o ferimento. 
Segundo a prefeitura, o vice-prefeito tem porte de arma, que é registrada e está dentro da validade.  Segundo a nota da prefeitura, o vice-prefeito passou por treinamentos e está habilitado para manusear a pistola.

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