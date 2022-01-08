Vice-prefeito de Vila Velha é baleado com tiro acidental na virilha

Vice-prefeito eleito de Vila Velha, Victor Linhalis (Solidariedade) Crédito: Vitor Jubini

O vice-prefeito de Vila Velha , Victor Linhalis, se feriu com um tiro acidental na virilha na tarde deste sábado (8) quando entrava em seu carro na Ponta da Fruta. O disparo acabou atingindo as partes íntimas do político.

Ele foi levado para o Hospital Vila Velha onde foi operado por um urologista. A prefeitura informou que "não houve nenhuma lesão mais grave que comprometesse o estado geral ou o colocasse em risco o paciente".

Ainda segundo o município, a cirurgia durou cerca de 1h40. "Dr. Victor estava lúcido, sob efeito de anestesia e conversou durante o procedimento. Não foi necessário remover o projétil, pois ele transfixou e saiu", diz o boletim divulgado no fim da tarde deste sábado.



De acordo com as Polícias Civil e Militar, o vice-prefeito estava com a arma na cintura e, ao tentar retirá-la, acabou acionou o gatilho, provocando o ferimento.