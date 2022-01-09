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Após briga

Homem tenta matar vizinho e foge a cavalo em zona rural de Colatina

Suspeito foi até a casa do vizinho e  atingiu a vítima com um tiro de espingarda. Os dois homens tinham um histórico de desentendimentos. O suspeito não foi localizado, segundo a PM
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

09 jan 2022 às 09:52

Publicado em 09 de Janeiro de 2022 às 09:52

Durante as buscas, os policiais encontraram na casa do suspeito, a arma utilizada no cirme, uma espingarda calibre 22.
Durante as buscas, os policiais encontraram na casa do suspeito, a arma utilizada no cirme, uma espingarda calibre 22. Crédito: Polícia Militar
Uma briga entre vizinhos quase terminou em morte na zona rural de Itapina, distrito de Colatina, região Noroeste do Estado. Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 22 horas deste sábado (8). O suspeito foi até a casa do vizinho, o chamou até o quintal, e efetuou um disparo de espingarda, que atingiu a vítima no abdômen. A corporação informou que os dois homens tinham um histórico de desentendimentos. O suspeito fugiu do local, montado em um cavalo.
A esposa da vítima informou aos policiais militares que o vizinho já tinha feito ameaças contra a família. Segundo a mulher, o suspeito acreditava que o marido dela tinha feito denúncias contra ele na polícia. A vítima foi socorrida por familiares e encaminhada para o Pronto Socorro do município, e precisou passar por uma cirurgia. A Polícia Militar não informou o estado de saúde do homem.
De acordo com a corporação, o suspeito fugiu por um matagal próximo ao local do crime, e não foi localizado. Durante as buscas, os policiais encontraram na casa do suspeito, a arma utilizada, uma espingarda calibre 22, e uma sela de montaria.
Polícia Civil foi procurada pela reportagem, mas até o fechamento da matéria não respondeu. Assim que houver retorno o texto será atualizado.

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