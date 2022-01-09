Homem tenta matar vizinho e foge a cavalo em zona rural de Colatina

A esposa da vítima informou aos policiais militares que o vizinho já tinha feito ameaças contra a família. Segundo a mulher, o suspeito acreditava que o marido dela tinha feito denúncias contra ele na polícia. A vítima foi socorrida por familiares e encaminhada para o Pronto Socorro do município, e precisou passar por uma cirurgia. A Polícia Militar não informou o estado de saúde do homem.