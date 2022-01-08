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Linhares

Motorista de aplicativo é preso por estuprar passageira em saída de festa no ES

Exames periciais e de DNA confirmaram a autoria da violência sexual. Em interrogatório, o homem confessou o crime para os policiais
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

08 jan 2022 às 16:03

Publicado em 08 de Janeiro de 2022 às 16:03

Motorista de aplicativo Wesley Ferreira da Silva, de 24 anos
Motorista de aplicativo Wesley Ferreira da Silva, de 24 anos Crédito: Divulgação/PCES
Um motorista de aplicativo foi preso nesta sexta-feira (7) em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Wesley Ferreira da Silva, de 24 anos, era investigado por ter estuprado uma passageira, da mesma idade. De acordo com a Polícia Civil, exames periciais e de DNA comprovaram o crime e a autoria.
A ação foi feita pela 16ª Delegacia Regional e a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Linhares, que cumpriram o mandado de prisão expedido pela Justiça. Para os policiais, durante o interrogatório, o homem confessou o crime.
Segundo as investigações, o crime ocorreu no dia 11 de abril de 2021. Por volta de 1h30, o motorista aceitou um pedido de corrida de duas mulheres que estavam saindo de uma confraternização.
Wesley percebeu que uma delas tinha sinais de embriaguez e inverteu o percurso para deixar a outra moça em casa primeiro. Ele levou a vítima para um local deserto e a estuprou. Depois de mais de uma hora, a entregou em casa, como se nada tivesse acontecido.
Segundo a PC, a mulher não tinha lembranças do estupro. Foi necessário um longo trabalho investigativo por parte dos policiais da DEAM de Linhares, com coleta de informações dos aplicativos, localização, imagens de videomonitoramento e dos exames periciais para comprovar o crime e indicar a autoria.
O motorista foi encaminhado para o presídio de Xuri, em Vila Velha, e está à disposição da Justiça.
*Com informações da TV Gazeta Norte

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