Motorista de aplicativo é preso por estuprar passageira em saída de festa no ES

Motorista de aplicativo Wesley Ferreira da Silva, de 24 anos Crédito: Divulgação/PCES

A ação foi feita pela 16ª Delegacia Regional e a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Linhares, que cumpriram o mandado de prisão expedido pela Justiça. Para os policiais, durante o interrogatório, o homem confessou o crime.

Segundo as investigações, o crime ocorreu no dia 11 de abril de 2021. Por volta de 1h30, o motorista aceitou um pedido de corrida de duas mulheres que estavam saindo de uma confraternização.

Wesley percebeu que uma delas tinha sinais de embriaguez e inverteu o percurso para deixar a outra moça em casa primeiro. Ele levou a vítima para um local deserto e a estuprou. Depois de mais de uma hora, a entregou em casa, como se nada tivesse acontecido.

Segundo a PC, a mulher não tinha lembranças do estupro. Foi necessário um longo trabalho investigativo por parte dos policiais da DEAM de Linhares, com coleta de informações dos aplicativos, localização, imagens de videomonitoramento e dos exames periciais para comprovar o crime e indicar a autoria.

O motorista foi encaminhado para o presídio de Xuri, em Vila Velha, e está à disposição da Justiça.