Carro capota e duas pessoas ficam feridas em rodovia de Linhares

Carro capota em rodovia que liga o município de Linhares a Rio Bananal, no Norte do Estado.

Além do motorista, outras quatro pessoas estavam no carro, duas delas precisaram de socorro, e foram encaminhadas para o Hospital Geral de Linhares.

Depois de receberem os primeiros atendimentos, as duas vítimas foram deixadas aos cuidados da equipe médica do Hospital Geral de Linhares. A corporação não informou o estado de saúde dos ocupantes.