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Norte do ES

Carro capota e duas pessoas ficam feridas em rodovia de Linhares

O veículo capotou na Rodovia Roberto Calmon. Cinco pessoas estavam no carro e duas delas precisaram de socorro
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

07 jan 2022 às 16:02

Publicado em 07 de Janeiro de 2022 às 16:02

Carro capota em rodovia que liga o município de Linhares a Rio Bananal, no Norte do Estado.
Carro capota em rodovia que liga o município de Linhares a Rio Bananal, no Norte do Estado. Crédito: Leitor | A Gazeta
Um carro capotou na Rodovia Roberto Calmon, na Zona Rural de Linhares, Norte do Estado, por volta das 7h40 desta sexta-feira (7). Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista fez uma manobra para desviar de uma moto quando bateu em um buraco e perdeu o controle do veículo. 
Além do motorista, outras quatro pessoas estavam no carro, duas delas precisaram de socorro, e foram encaminhadas para o Hospital Geral de Linhares.
Após capotar, o veículo foi parar na vegetação às margens da pista. Não houve interdição do trânsito, segundo a Polícia Militar. Os Bombeiros pontuaram que não foi necessário realizar trabalho de desencarceramento das vítimas de dentro do carro.
Depois de receberem os primeiros atendimentos, as duas vítimas foram deixadas aos cuidados da equipe médica do Hospital Geral de Linhares. A corporação não informou o estado de saúde dos ocupantes.

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