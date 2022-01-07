Carro capota e duas pessoas ficam feridas em rodovia de Linhares

Um carro capotou na Rodovia Roberto Calmon, na Zona Rural de Linhares, Norte do Estado, por volta das 7h40 desta sexta-feira (7). Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista fez uma manobra para desviar de uma moto quando bateu em um buraco e perdeu o controle do veículo.
Além do motorista, outras quatro pessoas estavam no carro, duas delas precisaram de socorro, e foram encaminhadas para o Hospital Geral de Linhares.
Após capotar, o veículo foi parar na vegetação às margens da pista. Não houve interdição do trânsito, segundo a Polícia Militar. Os Bombeiros pontuaram que não foi necessário realizar trabalho de desencarceramento das vítimas de dentro do carro.
Depois de receberem os primeiros atendimentos, as duas vítimas foram deixadas aos cuidados da equipe médica do Hospital Geral de Linhares. A corporação não informou o estado de saúde dos ocupantes.