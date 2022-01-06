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Pancada forte

Carro colide e derruba poste em recuo perto da 2ª Ponte, em Vitória

O impacto foi tão forte que deixou o poste totalmente destruído; ao menos uma via no sentido Centro foi interditada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jan 2022 às 07:03

Publicado em 06 de Janeiro de 2022 às 07:03

Carro colide e derruba poste em recuo perto da 2ª Ponte em Vitória Crédito: Samir Ferreira/TV Gazeta
Um carro bateu e derrubou um poste em um recuo que passa abaixo da 2ª Ponte, próximo da Rodoviária de Vitória, na manhã desta quinta-feira (6). Com o impacto, o poste ficou completamente destruído e caído na via. Fios e cabos de telefonia também foram afetados com a queda da estrutura de concreto.
O trânsito na 2ª Ponte flui normalmente, não havendo interdições nos dois sentidos da via. Já quem passa pelo recuo abaixo precisa ter um pouco mais de atenção, já que o carro e o poste danificado continuam ocupando uma das duas faixas da pista.
O recuo onde ocorreu o acidente é utilizado para quem vem do Centro de Vitória e quer fazer o retorno para voltar à região da Ilha do príncipe e Vila Rubim.
Segundo informações apuradas pela repórter Any Cometti, da TV Gazeta, o acidente ocorreu durante o período noturno. Até o momento, o motorista não foi localizado e não há informações sobre feridos. A Guarda de Trânsito de Vitória foi acionada. 
*Com informações de Any Cometti, da TV Gazeta

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