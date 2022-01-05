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Cariacica

Acidente entre micro-ônibus e caminhões deixa ferido na Rodovia do Contorno

A vítima foi encaminhada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória; trânsito intenso se formou no trecho por conta do acidente
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

05 jan 2022 às 15:12

Publicado em 05 de Janeiro de 2022 às 15:12

Eco 101
Acidente entre quatro veículos grandes deixa ferido na BR 101 em Cariacica Crédito: Fabricio Assis
Um acidente envolvendo um micro-ônibus e três caminhões deixou um dos condutores feridobox, sem gravidade, no quilômetro 293 da BR 101, em Cariacica, por volta das 12h desta quarta-feira (5). Um trânsito intenso se formou no local, sentido Serra, por conta da colisão.
De acordo com informações da Eco101, concessionária responsável pela via, a ocorrência foi registrada no sentido Norte (para quem segue para a Bahia) da via. Para atendimento, foram acionados recursos da empresa e a Polícia Rodoviária Federal (PRF).
A vítima foi encaminhada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, e a identidade não foi divulgada.
Ainda segundo a Eco101, a faixa 1, sentido Norte, chegou a seguir com interdição e o tráfego fluiu pela faixa 2.
De acordo com informações da PRF, por volta das 15h30 o trânsito já havia sido totalmente liberado.

Atualização

05/01/2022 - 4:00
A PRF informou que a via foi totalmente liberada. O texto foi atualizado.

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