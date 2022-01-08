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Operação Sicário II

Três suspeitos de gerenciar tráfico de drogas são presos em Vitória

Homens ligados à organização criminosa que promove ataques aos bairros Forte São João e Romão, na Capital, foram presos em Itararé
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

08 jan 2022 às 16:26

Publicado em 08 de Janeiro de 2022 às 16:26

Armas, dinheiro e munição foram apreendidos durante operação em Itararé, Vitória
Armas, dinheiro e munição foram apreendidos durante operação em Itararé, Vitória Crédito: Polícia Civil/Divulgação
Três homens apontados pela Polícia Civil como gerentes do tráfico de drogas foram presos na manhã deste sábado (8), durante a operação policial Sicário II, no bairro Itararé, em Vitória.
A ação foi conduzida pelo Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core).
Os detidos têm 27, 21 e 20 anos de idade e estão ligados a uma organização criminosa que constantemente promove ataques aos bairros Forte São João e Romão, na Capital, segundo informações do G1 ES.
Eles foram presos em diversos pontos do bairro. O investigado de 27 anos é apontado como gerente de venda de maconha em Itararé, segundo a Polícia Civil. Já o de 21 anos ocuparia o mesmo posto no morro da Engenharia. O de 20 anos, seria o gerente de venda de cocaína de Itararé, além de ter um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio.
Durante a operação, também foram apreendidos uma pistola, carregadores, munições e entorpecentes.
As investigações apontam que os detidos participaram de um ataque armado ocorrido no Morro do Romão na madrugada da última quinta-feira (6) em uma tentativa frustrada de retomar o controle do tráfico na região. Eles fugiram deixando armas para trás.
Os três serão levados ao Centro de Triagem de Viana (CTV). Com esses, já são 32 presos na Operação Sicário II.
*Com informações do G1 ES

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