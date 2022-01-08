Motorista bate em árvore e guardas encontram droga em carro, em Vitória

Um motorista não identificado colidiu contra uma árvore enquanto trafegava pela Avenida Beira-Mar, na Enseada do Suá, em Vitória, por volta das 3h deste sábado (8), e invadiu a contramão. O carro, que ia sentido Praia do Canto, rodou com a batida e chegou a ocupar duas faixas da pista até ser retirado por volta das 8h.
Após a batida, o veículo foi abandonado no local e o motorista não foi localizado. Segundo informou a Secretaria Municipal de Segurança Urbana, agentes de trânsito da Guarda Municipal de Vitória "atenderam a ocorrência e encontraram duas buchas similares a haxixe no carro". O material foi entregue na Delegacia Regional da Capital. O veículo foi removido para evitar transtorno no tráfego da região.
A Polícia Militar informou que não localizou a ocorrência no plantão vigente. Já a Polícia Civil acrescentou que a ocorrência foi entregue na Delegacia Regional de Vitória sem detidos.
*Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta