Motorista bate em árvore e guardas encontram droga em carro, em Vitória

Após a batida, o veículo foi abandonado no local e o motorista não foi localizado. Segundo informou a Secretaria Municipal de Segurança Urbana, agentes de trânsito da Guarda Municipal de Vitória "atenderam a ocorrência e encontraram duas buchas similares a haxixe no carro". O material foi entregue na Delegacia Regional da Capital. O veículo foi removido para evitar transtorno no tráfego da região.