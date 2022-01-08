Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Na Enseada do Suá

Motorista bate em árvore e guardas encontram droga em carro, em Vitória

O motorista não foi localizado e o veículo foi removido para evitar transtorno no tráfego da região
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

08 jan 2022 às 11:58

Publicado em 08 de Janeiro de 2022 às 11:58

Motorista bateu em áro
Motorista bateu em árvore Crédito: TV Gazeta
Um motorista não identificado colidiu contra uma árvore enquanto trafegava pela Avenida Beira-Mar, na Enseada do Suá, em Vitória, por volta das 3h deste sábado (8), e invadiu a contramão. O carro, que ia sentido Praia do Canto, rodou com a batida e chegou a ocupar duas faixas da pista até ser retirado por volta das 8h.
Após a batida, o veículo foi abandonado no local e o motorista não foi localizado. Segundo informou a Secretaria Municipal de Segurança Urbana, agentes de trânsito da Guarda Municipal de Vitória "atenderam a ocorrência e encontraram duas buchas similares a haxixe no carro". O material foi entregue na Delegacia Regional da Capital. O veículo foi removido para evitar transtorno no tráfego da região.
A Polícia Militar informou que não localizou a ocorrência no plantão vigente. Já a Polícia Civil acrescentou que a ocorrência foi entregue na Delegacia Regional de Vitória sem detidos.
*Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

Veja Também

Preso suspeito de matar jovem a tiros na Praia de Guriri, em São Mateus

Após confronto, suspeitos são detidos com armas e drogas em Vitória

PF prende dupla suspeita de gerir estabelecimento de tráfico humano no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Vitória (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Contrutora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta
Imagem de destaque
Falta de defensores públicos gera gasto anual de R$ 14 milhões com advogados

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados