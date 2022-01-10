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Bairro Soteco

Bandidos invadem residência e matam casal a tiros em Vila Velha

O crime aconteceu na madrugada desta segunda-feira (10), no bairro Soteco, em Vila Velha; as vítimas, um rapaz de 16 anos e uma jovem de 18, moravam no local há cerca de dois meses
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jan 2022 às 06:38

Publicado em 10 de Janeiro de 2022 às 06:38

Bandidos invadiram residência e mataram casal no bairro Soteco, em Vila Velha
Bandidos invadiram residência e mataram casal no bairro Soteco, em Vila Velha Crédito: Rodrigo Gomes
Um casal foi assassinado na madrugada desta segunda-feira (10) dentro de casa, no bairro Soteco, em Vila Velha. Informações apuradas com a Polícia Civil dão conta de que o rapaz morto tinha 16 anos e a jovem 18 anos. 
Conforme apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, os bandidos invadiram a residência por volta das 3h30 da madrugada e dispararam várias vezes contra o casal, que estava dormindo em colchões no chão da casa. 
A jovem levou cinco tiros, já o rapaz foi atingido com sete disparos. Segundo a Polícia Civil, foi encontrada droga dentro da casa e tudo indica que o rapaz era o alvo dos criminosos. Há a suspeita, sendo a polícia, de que ele teria envolvimento com o tráfico.
A polícia informou, ainda, que os bandidos teriam invadido a casa por algum lugar atrás do imóvel. O dono da residência informou à reportagem que o casal morava no local há cerca de dois meses. A mãe da jovem, inclusive, esteve na casa anteriormente e pediu para que o proprietário alugasse a casa para a filha dela.
O dono do imóvel queria fazer um contrato, mas a mulher não voltou, então ele não conseguiu nenhum documento que comprove a identidade do casal. 
*Com informações da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta

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