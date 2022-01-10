Bandidos invadem residência e matam casal a tiros em Vila Velha

Bandidos invadiram residência e mataram casal no bairro Soteco, em Vila Velha Crédito: Rodrigo Gomes

Um casal foi assassinado na madrugada desta segunda-feira (10) dentro de casa, no bairro Soteco, em Vila Velha . Informações apuradas com a Polícia Civil dão conta de que o rapaz morto tinha 16 anos e a jovem 18 anos.

Conforme apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, os bandidos invadiram a residência por volta das 3h30 da madrugada e dispararam várias vezes contra o casal, que estava dormindo em colchões no chão da casa.

A jovem levou cinco tiros, já o rapaz foi atingido com sete disparos. Segundo a Polícia Civil, foi encontrada droga dentro da casa e tudo indica que o rapaz era o alvo dos criminosos. Há a suspeita, sendo a polícia, de que ele teria envolvimento com o tráfico.

A polícia informou, ainda, que os bandidos teriam invadido a casa por algum lugar atrás do imóvel. O dono da residência informou à reportagem que o casal morava no local há cerca de dois meses. A mãe da jovem, inclusive, esteve na casa anteriormente e pediu para que o proprietário alugasse a casa para a filha dela.

O dono do imóvel queria fazer um contrato, mas a mulher não voltou, então ele não conseguiu nenhum documento que comprove a identidade do casal.