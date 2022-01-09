Ex-companheiro é suspeito de matar mulher em Cachoeiro de Itapemirim

O ex-companheiro de uma mulher é suspeito de matá-la na noite de sábado (8), no bairro Guandu, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Segundo a Polícia Militar (PM), o homem e a mulher foram encontrados caídos no chão, ambos ensanguentados. A vítima e o agressor não tiveram a identificação repassada à reportagem.
A PM foi acionada por uma pessoa que relatou que um amigo do pai dele havia feito contato pedindo socorro, pois havia se machucado. Ao chegar ao local, ele encontrou o homem e uma mulher com muito sangue e caídos no chão.
Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) fez o socorro das vítimas. Elas foram encaminhadas para o Hospital Santa Casa de Misericórdia do município.
No hospital, os militares constataram a entrada de uma mulher com ferimentos causados por arma branca. Ela teve o óbito confirmado logo após a entrada e o ex-companheiro, seguia em atendimento médico.
De acordo com a Polícia Civil, o suspeito, que está hospitalizado, foi autuado em flagrante por homicídio qualificado por motivo fútil e feminicídio. Quando tiver alta médica, ele será encaminhado ao Sistema Prisional.