Polícia apreende 45 kg de maconha perto de rio em Cachoeiro

Os policiais se deslocaram até o local e, após entrarem em meio à mata da localidade, encontraram 20 tabletes grandes de maconha. “Continuamos as buscas e encontramos no leito do rio uma mochila contendo diversos tabletes de substância análoga a maconha e duas balanças de precisão”, contou o titular da Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, delegado Rômulo Carvalho Neto.