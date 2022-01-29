Polícia apreende 45 kg de maconha perto de rio em Cachoeiro
A Polícia Civil apreendeu 45 kg de maconha escondidos perto de um rio na zona rural de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, nesta sexta-feira (28). A droga foi descoberta após uma denúncia anônima informando sobre o local em que estariam os 42 tabletes da droga, na localidade de Cocuí, no distrito de Monte Líbano.
Os policiais se deslocaram até o local e, após entrarem em meio à mata da localidade, encontraram 20 tabletes grandes de maconha. “Continuamos as buscas e encontramos no leito do rio uma mochila contendo diversos tabletes de substância análoga a maconha e duas balanças de precisão”, contou o titular da Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, delegado Rômulo Carvalho Neto.
Ainda durante as diligências, os policiais encontraram mais tabletes de maconha no curso d'água. No total, foram apreendidos 42 tabletes grandes e sete menores, totalizando cerca de 45 kg de maconha.
Polícia recebe denúncia e encontra mais de 40 tabletes de drogas próximo a um rio em Cachoeiro
Ninguém foi detido, mas, segundo a Polícia Civil, o caso seguirá sob investigação para descobrir quem era o proprietário dos entorpecentes.