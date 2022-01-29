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Após denúncia anônima

Polícia apreende 45 kg de maconha perto de rio em Cachoeiro

Os 42 tabletes de maconha foram descobertos nesta sexta-feira (28), após denúncia anônima . Polícia Civil investiga agora quem era o dono da droga
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jan 2022 às 10:53

Publicado em 29 de Janeiro de 2022 às 10:53

Mais de 40 tabletes de drogas foram encontrados pela Polícia Civil em Cachoeiro Crédito: Divulgação \ Polícia Civil
Polícia apreende 45 kg de maconha perto de rio em Cachoeiro
A Polícia Civil apreendeu 45 kg de maconha escondidos perto de um rio na zona rural de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, nesta sexta-feira (28). A droga foi descoberta após uma denúncia anônima informando sobre o local em que estariam os 42 tabletes da droga, na localidade de Cocuí, no distrito de Monte Líbano.
Os policiais se deslocaram até o local e, após entrarem em meio à mata da localidade, encontraram 20 tabletes grandes de maconha. “Continuamos as buscas e encontramos no leito do rio uma mochila contendo diversos tabletes de substância análoga a maconha e duas balanças de precisão”, contou o titular da Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, delegado Rômulo Carvalho Neto.
Ainda durante as diligências, os policiais encontraram mais tabletes de maconha no curso d'água. No total, foram apreendidos 42 tabletes grandes e sete menores, totalizando cerca de 45 kg de maconha.

Polícia recebe denúncia e encontra mais de 40 tabletes de drogas próximo a um rio em Cachoeiro

Ninguém foi detido, mas, segundo a Polícia Civil, o caso seguirá sob investigação para descobrir quem era o proprietário dos entorpecentes.

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