Perseguição termina com dois baleados e um preso em Vila Velha

O que começou com um linchamento se tornou uma perseguição e terminou com dois suspeitos baleados e a ordem de prisão de um jovem de 19 anos neste sábado (29), em Vila Velha, na Região Metropolitana do Espírito Santo. Policiais militares passavam pela manhã na rua Ana Siqueira, no bairro Alecrim, quando avistaram uma briga. Tratava-se de um homem que era agredido por, segundo testemunhas, roubar pessoas pela região durante a madrugada.
Ele teria sido reconhecido por um grupo que estava do lado de fora de uma casa de shows na região, e que logo começou a agredi-lo. Os policiais interviram assim que avistaram o tumulto e perceberam que, entre os agressores, havia ao menos uma pessoa armada. Desobedecendo a ordem dos policiais para rendição, os suspeitos entraram em um carro e fugiram, e foi iniciada a perseguição.
De acordo com os militares, assim que deram voz de parada os suspeitos começaram a atirar de dentro do carro. Em determinado momento, no bairro Jaburuna, os homens abandonaram o veículo e entraram em uma área de mata, de difícil acesso.
Os policiais, a pé, foram atrás, e o tiroteio recomeçou. Dois dos suspeitos foram baleados e se entragaram. Um de 19 anos que levou um tiro na perna e outro de 21, baleado no braço. O jovem mais novo tinha mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo e receptação.
A dupla estava sem arma no momento em que foi detida, e disseram aos militares que um outro rapaz que estava com eles era quem estava armado, mas conseguiu fugir. Os dois foram levados para o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) em Vila Velha.
Em nota, a Polícia Civil afirmou que ambos estão internados no hospital Antônio Bezerra de Faria, no município. O suspeito de 21 anos está internado sob escolta policial, mas não há determinação de prisão para ele. O jovem de 19 anos será encaminhado ao presídio assim que tiver alta, por conta do mandado de prisão em aberto.
O suspeito apontado pelos dois como o responsável pelos disparos ainda está foragido.
*Com informações do G1 ES