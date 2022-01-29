Perseguição termina com dois baleados e um preso em Vila Velha

Confusão começou no bairro Alecrim e resultou em pessoas baleadas e um detido neste sábado (29) Crédito: Reprodução | TV Gazeta

O que começou com um linchamento se tornou uma perseguição e terminou com dois suspeitos baleados e a ordem de prisão de um jovem de 19 anos neste sábado (29), em Vila Velha , na Região Metropolitana do Espírito Santo. Policiais militares passavam pela manhã na rua Ana Siqueira, no bairro Alecrim, quando avistaram uma briga. Tratava-se de um homem que era agredido por, segundo testemunhas, roubar pessoas pela região durante a madrugada.

Ele teria sido reconhecido por um grupo que estava do lado de fora de uma casa de shows na região, e que logo começou a agredi-lo. Os policiais interviram assim que avistaram o tumulto e perceberam que, entre os agressores, havia ao menos uma pessoa armada. Desobedecendo a ordem dos policiais para rendição, os suspeitos entraram em um carro e fugiram, e foi iniciada a perseguição.

De acordo com os militares, assim que deram voz de parada os suspeitos começaram a atirar de dentro do carro. Em determinado momento, no bairro Jaburuna, os homens abandonaram o veículo e entraram em uma área de mata, de difícil acesso.

Os policiais, a pé, foram atrás, e o tiroteio recomeçou. Dois dos suspeitos foram baleados e se entragaram. Um de 19 anos que levou um tiro na perna e outro de 21, baleado no braço. O jovem mais novo tinha mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo e receptação.

A dupla estava sem arma no momento em que foi detida, e disseram aos militares que um outro rapaz que estava com eles era quem estava armado, mas conseguiu fugir. Os dois foram levados para o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) em Vila Velha.

Em nota, a Polícia Civil afirmou que ambos estão internados no hospital Antônio Bezerra de Faria, no município. O suspeito de 21 anos está internado sob escolta policial, mas não há determinação de prisão para ele. O jovem de 19 anos será encaminhado ao presídio assim que tiver alta, por conta do mandado de prisão em aberto.

O suspeito apontado pelos dois como o responsável pelos disparos ainda está foragido.