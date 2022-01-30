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Bairro Redenção

Homem é morto a tiros ao sair de bar em Vitória

Crime aconteceu durante a madrugada deste domingo (30), enquanto um parente buscava o carro em um estacionamento
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

30 jan 2022 às 13:54

Publicado em 30 de Janeiro de 2022 às 13:54

Um homem – que não teve o nome nem a idade divulgados – foi morto a tiros no momento em que saía de um bar no bairro Redenção, em Vitória. O crime aconteceu na madrugada deste domingo (30), enquanto um parente dele tinha ido buscar o carro, que estava em um estacionamento.
De acordo com a Polícia Militar, esse familiar contou que os criminosos chegaram de automóvel, atiraram várias vezes na vítima e fugiram. Baleado, o homem chegou a ser socorrido ao Pronto Atendimento (PA) de São Pedro, mas teve o óbito confirmado assim que deu entrada na unidade.
Ainda segundo a nota da PM, o crime aconteceu por volta das 4h30. Questionado, o parente não soube informar quem teria cometido o assassinato, mas afirmou que a vítima tinha envolvimento com o tráfico de drogas. "Nenhum suspeito foi detido no momento do fato", informou a corporação.
Polícia Civil afirmou que o corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória e que o caso é investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Capital. Até esta tarde, nenhum suspeito havia sido detido e outros detalhes não foram passados.

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