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Na ES 010

Corpo é encontrado sem cabeça e um braço em terreno na Serra

O cadáver foi encontrado na manhã deste domingo (30); vítima ainda não foi identificada e no corpo haviam marcas de queimaduras

Publicado em 31 de Janeiro de 2022 às 07:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jan 2022 às 07:51
Corpo foi encontrado sem a cabeça, um dos braços e com marcas de queimaduras
Corpo foi encontrado sem a cabeça, um dos braços e com marcas de queimaduras Crédito: TV Gazeta
Um corpo sem a cabeça e contendo só um dos braços foi encontrado, na manhã deste domingo (30), no bairro São Geraldo, na Serra, município da Grande Vitória.
Policiais militares chegaram ao local após serem acionados por uma pessoa que passava pelo local e viu o corpo perto do portão de um terreno baldio, às margens da ES 010. O corpo ainda não foi identificado e, de acordo com a Polícia Militar, também tinha marcas de queimaduras e já em estado de decomposição.
O Corpo foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.

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