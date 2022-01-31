Corpo é encontrado sem cabeça e um braço em terreno na Serra

Um corpo sem a cabeça e contendo só um dos braços foi encontrado, na manhã deste domingo (30), no bairro São Geraldo, na Serra, município da Grande Vitória.
Policiais militares chegaram ao local após serem acionados por uma pessoa que passava pelo local e viu o corpo perto do portão de um terreno baldio, às margens da ES 010. O corpo ainda não foi identificado e, de acordo com a Polícia Militar, também tinha marcas de queimaduras e já em estado de decomposição.
O Corpo foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.