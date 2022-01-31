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Violência contra mulher

Homem é preso após agredir namorada com socos em Cariacica

Caso foi registrado na delegacia do Plantão Especializado da Mulher (PEM) na noite deste domingo (30); ele foi autuado por lesão corporal

Publicado em 31 de Janeiro de 2022 às 11:37

Publicado em 

31 jan 2022 às 11:37
Delegacia da mulher na Ilha de Santa Maria em Vitória
Delegacia da Mulher em Vitória Crédito: Vitor Jubini
Um homem foi preso depois de agredir a namorada com chutes e socos no bairro Vistamar, em Cariacica, na Grande Vitória, neste domingo (30).
De acordo com o boletim da Polícia Militar, as agressões começaram porque a namorada teria tirado satisfações com o homem depois de ver mensagens de outra mulher no celular dele.
A vítima disse aos militares que, mesmo caída no chão, as agressões continuaram. A mulher foi encontrada com hematomas no rosto e nas costelas.
O homem, que não teve o nome divulgado, foi levado para a delegacia do Plantão Especializado da Mulher (PEM), em Vitória. Ele foi autuado por lesão corporal e, em seguida, encaminhado ao presídio.

OUTRO CASO

Em Vila Betânia, em Viana, também na Grande Vitória, um homem de 53 anos foi preso depois de morder a companheira após uma discussão em um bar.
De acordo com o boletim da PM, os dois estavam bebendo quando começaram a discutir, o homem mordeu o braço da mulher e eles decidiram ir para a casa, onde as agressões continuaram.
A PM foi acionada. O homem preso, que não teve o nome informado, foi levado para a delegacia do PEM, autuado por lesão corporal e encaminhado ao presídio.
Com informações do G1 ES

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