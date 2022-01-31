Morta pelo ex, Juliana Machado sonhava um dia trabalhar na maternidade de hospital

Juliana Machado Alacrino, de 37 anos, trabalhava na higienização de um hospital de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Montagem| A Gazeta

Juliana Machado Alacrino, de 37 anos, trabalhava há pouco tempo no setor de higienização do Hospital Materno Infantil Francisco de Assis, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo , mas já estava encantada com o setor de maternidade. A auxiliar de serviços gerais tinha o desejo de um dia atuar na área da saúde, sendo uma técnica de enfermagem.

Amiga de trabalho, Sirlene Aparecida Lima Sarria, de 39 anos, lembra de Juliana com carinho. “Ela era uma mulher doce, trabalhadora e dedicada ao filho. O filho era tudo na vida dela”.

Sirlene contou que uma vez a amiga chegou a ajudar uma gestante em trabalho de parto, pois trabalhou no setor da maternidade de alto risco. “Ela contou que a médica, na ocasião, disse que ela levava jeito. Eu a incentivava, para ela correr atrás do sonho em fazer um curso técnico. Estava encantada com aquela correria do hospital, em ver os bebês nascerem”, disse a amiga.

A morte de Juliana causou comoção no hospital, que fica no bairro Sumaré.

"Era possível ver os olhares nos corredores, todos ficamos muito tristes, pois Juliana era muito querida entre os funcionários, até entre os pacientes. Chegavam a levar presentes, pois tratava a todos bem. Ela não merecia isso, nenhuma mulher merece" Sirlene Aparecida Lima Sarria - Auxiliar de serviços gerais e amiga de trabalho de Juliana

RELACIONAMENTO CONTURBADO

Juliana Machado Alacrino, segundo o delegado da Divisão de Homicídios e Proteção a Pessoas (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim, Felipe Vivas, foi morta a facadas durante uma briga com o ex-companheiro por razões de ciúmes.

No dia 8 de janeiro, após esfaquear a mulher, o ex-companheiro tentou fugir pulando uma janela e sofreu uma fratura. Juliana foi socorrida por uma vizinha após gritos de socorro do filho da vítima, de 5 anos. A vizinha a encontrou caída no chão e chamou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que também socorreu o suspeito.