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Jovem de 17 anos

Adolescente tenta engolir sacola com crack para escapar da polícia no Sul do ES

Policiais que realizavam uma patrulha foram informados sobre o comércio de drogas em uma região de Alegre. Ao avistar os militares, um menor de idade tentou se livrar do flagrante engolindo os entorpecentes
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

06 abr 2022 às 13:00

Publicado em 06 de Abril de 2022 às 13:00

Drogas, arma e munição foram apreendidos na ação da PM
Drogas, arma e munição foram apreendidos na ação da PM Crédito: Polícia Militar
Um adolescente de 17 anos tentou engolir uma sacola com pedras de crack para não ser apreendido, em Alegre, no Sul do Estado, ao ser abordado pela Polícia Militar. A ação aconteceu  na noite desta terça-feira (05), durante um patrulhamento dos militares, que receberam denúncias anônimas de tráfico de drogas no ponto conhecido como Morro do Arcon.
No local, segundo a polícia, eles abordaram cinco suspeitos, saindo de uma garagem abandonada. Um deles, um adolescente de 17 anos, colocou um objeto na boca tentando engolir desesperadamente. Ele foi contido pelos militares e foi retirada da boca uma sacola de cor amarela, com 10 pedras de crack. Com ele, os militares localizaram também a quantia de R$60,00.
A ação iniciou após denúncias de que um casal estaria armado, ameaçando populares no Morro do Arcon. A denúncia também dizia que pessoas, do município de Vitória, estariam no local realizando tráfico de drogas.
Durante as buscas, os policiais localizaram na garagem, escondidos abaixo de um tijolo, pedras de crack, uma arma de fogo calibre .22 e munições. Já em um terreno baldio foi encontrado uma sacola com pinos de cocaína e materiais utilizados para embalar o material apreendido. Com os outros quatro suspeitos, os policiais localizaram R$307,00.
Cinco pessoas foram detidas, sendo dois adolescentes. Todos os suspeitos foram encaminhados à delegacia regional de Alegre. A Polícia Civil foi acionada pela reportagem, mas até o momento, não houve retorno. 

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