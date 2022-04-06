Adolescente tenta engolir sacola com crack para escapar da polícia no Sul do ES

Drogas, arma e munição foram apreendidos na ação da PM Crédito: Polícia Militar

Um adolescente de 17 anos tentou engolir uma sacola com pedras de crack para não ser apreendido, em Alegre , no Sul do Estado, ao ser abordado pela Polícia Militar . A ação aconteceu na noite desta terça-feira (05), durante um patrulhamento dos militares, que receberam denúncias anônimas de tráfico de drogas no ponto conhecido como Morro do Arcon.

No local, segundo a polícia, eles abordaram cinco suspeitos, saindo de uma garagem abandonada. Um deles, um adolescente de 17 anos, colocou um objeto na boca tentando engolir desesperadamente. Ele foi contido pelos militares e foi retirada da boca uma sacola de cor amarela, com 10 pedras de crack. Com ele, os militares localizaram também a quantia de R$60,00.

A ação iniciou após denúncias de que um casal estaria armado, ameaçando populares no Morro do Arcon. A denúncia também dizia que pessoas, do município de Vitória , estariam no local realizando tráfico de drogas.

Durante as buscas, os policiais localizaram na garagem, escondidos abaixo de um tijolo, pedras de crack, uma arma de fogo calibre .22 e munições. Já em um terreno baldio foi encontrado uma sacola com pinos de cocaína e materiais utilizados para embalar o material apreendido. Com os outros quatro suspeitos, os policiais localizaram R$307,00.