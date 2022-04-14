É oficial! Ronaldo assina o contrato e confirma compra da SAF do Cruzeiro

É oficial! Ronaldo Nazário de Lima é o dono da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) do Cruzeiro. O ex-jogador assinou o contrato de compra nesta quinta-feira, 14 de abril, quatro dias antes do prazo final determinado, dia 18. Ronaldo havia feito um contrato inicial em 18 de dezembro, quando começou a fazer mudanças no clube azul, colocando em dia salários, cortando custos e conseguindo mudar algumas estruturas da Raposa, como ter na posse do clube-empresa as duas Tocas da Raposa, centros de treinamento do clube. Agora, a meta é reduzir a dívida de quase R$ 1 bilhão. o clube emitiu um comunicado sobre assinatura do contrato. Confira abaixo:Cruzeiro SAF já está efetivamente sob gestão de Ronaldo Nazário e seu grupo empresarial. Após aprovação por aclamação na última semana por parte do Conselho Deliberativo sobre ajustes no modelo de contrato, Cruzeiro e Ronaldo efetuaram a assinatura do contrato de compra de 90% das ações da Sociedade Anônima do Futebol.

Todos os trâmites se deram na última semana, com a assinatura dos representantes tendo ocorrido no último dia 08 de abril. Ainda foi feita uma apresentação do modelo final à representantes do Conselho, com as mais diversas especialidades que, novamente de forma unânime, comemoraram o desenho definitivo do negócio.

Diante da data de assinatura e seus desdobramentos legais, também foi possível maior agilidade e eficiência na negociação e finalização do pagamento das dívidas que mantinham o Transfer Ban até o último sábado. Dessa forma, o Cruzeiro teve tempo hábil para registrar tempestivamente novos atletas dentro do período estipulado pela CBF. Com isso, a reorganização e desenvolvimento da montagem do elenco para 2022 seguiram o planejado.

Para Ronaldo, a assinatura dará segurança para que novos processos sejam efetivamente implantados no clube. “Seguimos mirando curto, médio e longo prazo. Temos diversas frentes com forte atuação e vejo perspectiva de um trabalho bastante difícil, mas que agora tem segurança contratual para funcionar e trazer resultados ao Cruzeiro. Me sinto honrado por poder liderar o processo de reconstrução do clube” garantiu. “A torcida, mercado e demais stakeholders podem ter certeza que não descansaremos até implementar amplamente um modelo de gestão eficiente, ético e que traga sucesso desportivo”, conclui.

O Presidente do Cruzeiro Esporte Clube, Sérgio Santos Rodrigues, também comemora a definição. “Desde que fui eleito, sempre deixei muito claro que minha missão era estruturar o clube para a SAF. Trabalhei muito por isso e conseguimos. Estamos muito felizes de entregar o Cruzeiro ao Ronaldo e sua competente equipe, que são a certeza de que nosso futebol retomará sua trajetória de sucesso. Estaremos presentes, dentro ou fora do estádio, sempre à disposição para contribuir no que for necessário. O Cruzeiro é de todos e é um só.”

Com a assinatura do contrato finalizada, o Cruzeiro agora volta suas atenções integralmente à aspectos de gestão e qualificação organizacional do Futebol. Já nas próximas semanas será apresentada a reestruturação completa com o novo organograma do clube.