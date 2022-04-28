Salão do Imóvel 2022: descontos e até iPhone para quem comprar apartamento

Salão do Imóvel tem mais de 4 mil opções de imóveis de todos os padrões Crédito: Nazca/Divulgação

Com mais de 4 mil unidades entre imóveis residenciais, comerciais, terrenos e loteamentos à venda, as construtoras que participam do 28º Salão do Imóvel da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Estado do Espírito Santo (Ademi-ES) reservaram para os dias de duração do evento, que vai até o dia 8 de maio, facilidades para pagamento, negociações e promoções exclusivas.

Entre as vantagens, está a possibilidade de parcelamento da entrada do imóvel em até 72 vezes, descontos progressivos, preços diferenciados para o período em que durar o Salão do Imóvel e até mesmo um iPhone 13 de brinde para quem adquirir um imóvel nesse período.

Para o presidente da Ademi-ES, Eduardo Fontes, o 28º Salão do Imóvel, que acontece de forma 100% digital, é uma vitrine e o local onde interessados em adquirir um imóvel poderão encontrar ofertas atrativas e negociar com as várias empresas que estarão no evento.

“Dentro do portal, onde acontece o Salão do Imóvel, é possível encontrar todas as ofertas em um só lugar. É como entrar em um shopping. Um dos maiores diferenciais do Salão é a oferta de crédito imobiliário, com taxas muito atrativas, principalmente para quem quer comprar um imóvel pronto. Já quem vai adquirir um lançamento, na planta, tem ainda a oportunidade de negociar diretamente com a corretora ou a construtora”, avalia.

ENTRADA PARCELADA, DESCONTOS E iPHONE 13

Entre as oportunidades oferecidas durante o Salão do Imóvel está o parcelamento da entrada em até 72 vezes no caso da Morar Construtora. A empresa traz opções de 2 e 3 quartos com unidades a partir de R$ 176.085,61 e localização na Serra, com toda a estrutura de um condomínio-clube e opções de quintal privativo, suíte, escritório e depósito. Além disso, os empreendimentos da construtora fazem parte do Programa Casa Verde e Amarela.

A Proeng traz valores promocionais, com descontos que podem chegar a até R$ 45 mil para algumas unidades de 2 quartos com suíte do North Village Proeng Home, localizado em Jardim Camburi, ou descontos de até R$ 33 mil para algumas das unidades de 3 quartos com suíte do New Jersey Residence, localizado em Itaparica, Vila Velha.

Já quem comprar uma unidade do AM100 - Edifício Alice Madeira da CG Engenharia até o próximo dia 8 de maio, ganhará, imediatamente, o modelo mais recente de smartphone da Apple, com 128 GB de memória. A diretora da Ademi-ES e diretora de Incorporação da CG Engenharia, Flávia Gimenes, espera fechar bons contratos durante os dias do evento. “Estamos felizes em poder oferecer mais essa condição para o cliente que fechar a compra durante o Salão de Imóvel da Ademi. Sabemos que esse pode ser o ‘empurrãozinho’ que o futuro morador precisa para fechar o negócio. É uma chance única”, diz.

FINANCIAMENTO E AÇÃO SOCIAL

O 28º Salão do Imóvel traz também instituições financeiras com taxas congeladas até o final de maio, para negócios iniciados no evento, como é o caso do Banestes e do Sicoob ES, além da participação da Caixa.

Uma novidade para a edição deste ano é a realização de uma ação solidária em parceria com o Instituto João XXIII, entidade sem fins lucrativos, que atende crianças e adolescentes em situação de risco, localizada em Vitória e que estará recebendo doações por meio do PIX da Ademi-ES.

28º SALÃO DO IMÓVEL ADEMI-ES

Sobre: mais de 4 mil imóveis, com preços partindo de R$ 58 mil para lotes, e apartamentos com valores a partir de R$ 172 mil (unidade de três quartos, na Serra). A estrutura inclui corretores de imóveis de plantão e a plataforma é compatível para visualização dos produtos via smartphones, tablets e desktops, sem necessidade de download em lojas de aplicativo.

mais de 4 mil imóveis, com preços partindo de R$ 58 mil para lotes, e apartamentos com valores a partir de R$ 172 mil (unidade de três quartos, na Serra). A estrutura inclui corretores de imóveis de plantão e a plataforma é compatível para visualização dos produtos via smartphones, tablets e desktops, sem necessidade de download em lojas de aplicativo. Quando: 29 de abril a 8 de maio

29 de abril a 8 de maio Onde: www.salaodoimovel.com.br

VEJA ALGUMAS OFERTAS

PROENG

New Jersey tem valor promocional por a partir de R$ 559 mil Crédito: Proeng/Divulgação

A Proeng traz valores promocionais, com descontos que podem chegar a até R$ 45 mil para algumas unidades de 2 quartos com suíte do unidades North Village Proeng Home, localizado em Jardim Camburi. Ou descontos de até R$ 33 mil para algumas das unidades de 3 quartos com suíte do New Jersey Residence, localizado em Itaparica, Vila Velha.

North Village Proeng Home: 2 quartos com suíte. Lazer com coworking, sala de reunião, lounge café/leitura, espaço gourmet, salão de festas, pub, espaço zen, piscina, deque molhado, ducha, área de lazer descoberta, churrasqueira e espaço pet. Valor promocional: a partir de R$ 679 mil (valor de tabela: R$ 715.346,85, referente à unidade 504).

2 quartos com suíte. Lazer com coworking, sala de reunião, lounge café/leitura, espaço gourmet, salão de festas, pub, espaço zen, piscina, deque molhado, ducha, área de lazer descoberta, churrasqueira e espaço pet. Valor promocional: a partir de R$ 679 mil (valor de tabela: R$ 715.346,85, referente à unidade 504). New Jersey: 3 quartos com suíte. Lazer com pet place, bike point, bike repair, espaço concierge, convenience service, lounge café, beach point, coworking e sala de reunião. Valor promocional: a partir de R$ 559 mil (valor de tabela: R$ 586.793,05 referente à unidade 1004).

NAZCA INCORPORADORA

O Reserva Vitória da Nazca traz unidades de residências de luxo com área a partir de 177m² Crédito: Nazca/Divulgação

Dois empreendimentos da construtora estarão no Salão do Imóvel: Ventanas Praia do Canto e o Reserva Vitória, residencial com duas torres (Ilha de Vitória e Ilha de Trindade), localizado na Curva da Jurema.

Ventanas Praia do Canto: apartamentos com 3 quartos de 110m² com tomadas USB, fechadura biométrica e infraestrutura para automação das persianas. Garagens com infraestrutura para ponto de carregamento de veículos elétricos. Lazer com salão de festas, clube lounge, espaço gourmet, espaço grill, kids, deque molhado, piscina, solarium, quadra recreativa, espaço fitness e pet place no térreo. Localização: Praia do Canto, Vitória. Valor: a partir de R$ 1.728.000.

apartamentos com 3 quartos de 110m² com tomadas USB, fechadura biométrica e infraestrutura para automação das persianas. Garagens com infraestrutura para ponto de carregamento de veículos elétricos. Lazer com salão de festas, clube lounge, espaço gourmet, espaço grill, kids, deque molhado, piscina, solarium, quadra recreativa, espaço fitness e pet place no térreo. Localização: Praia do Canto, Vitória. Valor: a partir de R$ 1.728.000. Reserva Vitória: residências de luxo com unidades de 177m² até 224m² com 4 suítes garden de 311m² a 403m² e coberturas lineares de 361m² a 488m². Localização Enseada do Suá, Vitória. Valor: a partir de R$ 3.104.000.

GRAND CONSTRUTORA

O Taj Home resort está localizado em Jockey de Itaparica, Vila Velha Crédito: Grand Construtora/Divulgação

Taj Home Resort: apartamentos de 156m² com 3 quartos, 3 suítes e 3 vagas de garagem. E apartamentos de 295m² com 4 quartos, 4 suítes e 4 vagas de garagem. Área de lazer e serviços semelhantes a um resort cinco estrelas, dispondo de quadras poliesportivas, quadras de tênis, quadra de squash, entre outros. Localizado em Jockey de Itaparica, Vila Velha. Valor: a partir de R$ 2.168.281.

apartamentos de 156m² com 3 quartos, 3 suítes e 3 vagas de garagem. E apartamentos de 295m² com 4 quartos, 4 suítes e 4 vagas de garagem. Área de lazer e serviços semelhantes a um resort cinco estrelas, dispondo de quadras poliesportivas, quadras de tênis, quadra de squash, entre outros. Localizado em Jockey de Itaparica, Vila Velha. Valor: a partir de R$ 2.168.281. Nautic Bay: localizado na Praia de Itaparica, em Vila velha, o empreendimento tem unidades de 2 quartos com uma suíte e área privativa, entre 60,06m² e 65,73m² e lazer na cobertura. Valor: a partir de R$ 482.254.

JAVÉ CONSTRUTORA

Javé traz valores promocionais para algumas unidades do Signature, localizado na Praia do Canto Crédito: Javé Construtora/Divulgação

A construtora traz valores promocionais para algumas unidades do Signature, localizado na Praia do Canto, em Vitória. Com unidades de 3 quartos a partir de 100m², lazer com salão de festas, espaço infantil, solarium, bike sharing, academia, piscina e playground. Valor: os preços partem de R$ 1.715.000 (correspondente à unidade localizada no 13º andar).

Outro empreendimento com preços promocionais é o Mares da Costa, composto de três torres (São Gabriel, São Rafael e São Miguel), na quadra do mar da Praia da Costa, em Vila Velha. Valor: os preços partem de R$ 1.100.000.

ARGO CONSTRUTORA

Residencial Argo Camburi tem 2 quartos com suíte e uma vaga de garagem Crédito: Argo/Divulgação

A Argo Construtora traz dois destaques: o Residencial Argo Camburi, em Jardim Camburi, e o Edifício Catamarã, na Praia da Costa.

Residencial Argo: 2 quartos com suíte e uma vaga de garagem. Salão de festas adulto e infantil, espaço brasa, playground, praça das mães, quadra esportiva, pet place, street ball, espaço zen, jogos teen, espaço vinho e espaço gourmet, brinquedoteca, bicicletário, sauna, spa, espaço para horta e pomar, piscinas adulto e infantil, deque molhado. Valor: a partir de R$ 529.860.

2 quartos com suíte e uma vaga de garagem. Salão de festas adulto e infantil, espaço brasa, playground, praça das mães, quadra esportiva, pet place, street ball, espaço zen, jogos teen, espaço vinho e espaço gourmet, brinquedoteca, bicicletário, sauna, spa, espaço para horta e pomar, piscinas adulto e infantil, deque molhado. Valor: a partir de R$ 529.860. Catamarã: apartamentos de 2 quartos com suíte de até 78m² e até duas vagas de garagem. Churrasqueira, spa, espaço brasa, quadra poliesportiva, praça, playground, salão de festas, home office, espaço gourmet, fitness, piscinas adulto e infantil, deque molhado e sauna (com acesso à piscina). Valor: a partir de R$ 627.620.

MORAR CONSTRUTORA

Lançamento da Morar Construtora, o Vista de Bicanga poderá ter entrada parcelada em até 72 vezes Crédito: Morar Construtora/Divulgação

A Morar oferece parcelamento da entrada do imóvel em até 72 vezes. A empresa traz unidades de 2 e 3 quartos e opções de quintal privativo, suíte, escritório e depósito. Valor a partir de R$ 176.085,61, com localização na Serra e estrutura de condomínio-clube. Os empreendimentos da construtora fazem parte do Programa Casa Verde e Amarela.

Vista de Bicanga: lançamento na Serra, com torres de quatro pavimentos e elevadores. Lazer com estrutura de condomínio clube com solarium das piscinas, área de vivência coberta, horta compartilhada, bike sharing, espaço pet, sala de ginástica, coworking, sala de treinamento, salão de festas aberto e outro fechado e parque.

lançamento na Serra, com torres de quatro pavimentos e elevadores. Lazer com estrutura de condomínio clube com solarium das piscinas, área de vivência coberta, horta compartilhada, bike sharing, espaço pet, sala de ginástica, coworking, sala de treinamento, salão de festas aberto e outro fechado e parque. Vista de Barcelona: o condomínio conta com mais de 1.500 m² e sistema de geração de energia fotovoltaica. Lazer entregue mobiliado, decorado e com paisagismo. O empreendimento possui piscina adulto e infantil, solarium, quadra recreativa descoberta, parquinho, Morar bike, Nossa Horta Morar, quiosque e churrasqueira, área de vivência descoberta e coberta com churrasqueira, salão de festas fechado, salão de festas aberto, sala de ginástica, sala de treinamento.

IMPACTO ENGENHARIA

Unidades do JC Life Residence têm valores promocionais a partir de R$ 310 mil, com entrada de R$ 15.500 Crédito: Impacto Engenharia/Divulgação

A construtora traz valores promocionais a partir de R$ 310 mil, com entrada de R$ 15.500 e mensais de R$ 1.700 para as unidades do JC Life. Localizado em Jardim Camburi, Vitória, o empreendimento tem unidades studio de 35,99m² ou 42,90m²; 1 quarto com área privativa de 44m² a 47,90m² e 2 quartos, com áreas de 55,23m² a 55,66m².

Os apartamentos studio e 1 quarto serão entregues mobiliados com guarda-roupa, armário de cozinha, bancada de refeição rápida, cabeceira de cama, banheiro completo, cooktop elétrico de 2 bocas, coifa/depurador e ar-condicionado. Nas áreas de uso comum, haverá fitness, bicicletário, pub gourmet, lounge descoberto, sala de reunião, espaço delivery, box de ferramentas e serviço de lavanderia compartilhada.

CONSTRUTORA ÉPURA

Verano tem descontos nas unidades de 2 quartos sem suíte de R$ 249.000 por R$ 244.900 Crédito: Épura/Divulgação

Ao todo, a Épura terá três empreendimentos: Verano Residencial Clube, Bella Vita e Liberty 205.

Verano Residencial Clube: descontos nas unidades de 2 quartos sem suíte de R$ 249.000 por R$ 244.900; 2 quartos com suíte de R$ 263.000 por R$ 259.600 e 3 quartos com suíte de R$ 319.000 por R$ 310.500. Localizado em Residencial Coqueiral, Vila Velha.

descontos nas unidades de 2 quartos sem suíte de R$ 249.000 por R$ 244.900; 2 quartos com suíte de R$ 263.000 por R$ 259.600 e 3 quartos com suíte de R$ 319.000 por R$ 310.500. Localizado em Residencial Coqueiral, Vila Velha. Bella Vita: localizado em Morada de Santa Fé, Cariacica, o empreendimento tem unidades de 2 quartos. Lazer com piscina adulto e infantil, churrasqueiras, área kids com playground, quadra esportiva e bicicletário. Áreas comuns entregues mobiliadas e decoradas. Valor: a partir de R$ 211.900.

localizado em Morada de Santa Fé, Cariacica, o empreendimento tem unidades de 2 quartos. Lazer com piscina adulto e infantil, churrasqueiras, área kids com playground, quadra esportiva e bicicletário. Áreas comuns entregues mobiliadas e decoradas. Valor: a partir de R$ 211.900. Liberty 205: localizado em Praia de Itaparica, Vila Velha, com duas torres e unidades de 2 e 3 quartos. Lazer com playground, pergolado, espaço gourmet, espaço teen, salão de festas, lab, cross training, espaço família, deque, piscina aquecida com extensão de raia de 22m, espaço zen, lavanderia, sauna e espaço delivery para recebimento de encomendas e compras. Valor: a partir de R$ 416.400.

CBL

O Bella Viana Park II está localizado em Marcílio de Noronha, Viana Crédito: CBL/Divulgação

A CBL levará o Bella Viana Park II, localizado em Marcílio de Noronha, Viana. O empreendimento possui lotes regularizados a partir de 300 metros quadrados e infraestrutura completa, com pavimentação, rede de esgoto, iluminação pública, água tratada, campo de futebol e área de lazer compartilhada. Valor: não informado.

DE MARTIN CONSTRUTORA

O Villa Verde será lançado durante o Salão do Imóvel e tem desconto de até R$ 15 mil em algumas unidades Crédito: De Martin Construtora/Divulgação

De Martin Construtora lançará no Salão do Imóvel o Villa Verde Condomínio Clube em parceria com a Modrí, estruturadora de negócios imobiliários. Localizado em Jardim Limoeiro, na Serra, o empreendimento tem apartamentos de 2 quartos com home office e opção de unidades com e sem varanda e com quintal no térreo.

O empreendimento terá desconto de até R$ 15 mil no valor de algumas unidades e a entrada poderá ser parcelada em até 60 meses, direto com a construtora. Os preços com desconto partem de R$ 204 mil por a partir de R$ 188.970 para as unidades de 2 quartos com home office.

Outro empreendimento que a construtora levará é o Villa do Mestre, com entrada parcelada em 100 meses e 6 meses de condomínio grátis. Localizado também em Jardim Limoeiro, o empreendimento tem unidades de 2 quartos e 2 quartos com suíte e os preços partem de R$ 209.294,40.

IURBAN

O iU.02 está em em Jardim da Penha e conta com apartamentos de 52m² a 83m² Crédito: iUrban/Divulgação

A iUrban leva os empreendimentos iU.01 e iU.02. Os dois com preços especiais e exclusivos para o evento.

iU.01: localizado no bairro de Jardim Camburi, em Vitória, e conta com apartamentos de 56m² e 60m², além de lojas de 35m² a 56m². Entre as especificações dos apartamentos estão fechadura eletrônica, triturador de alimentos, varanda na suíte, isolamento acústico e térmico. Já a área comum do prédio conta com pet wash, área de coworking, lava pranchas, portaria remota, locker individual.

localizado no bairro de Jardim Camburi, em Vitória, e conta com apartamentos de 56m² e 60m², além de lojas de 35m² a 56m². Entre as especificações dos apartamentos estão fechadura eletrônica, triturador de alimentos, varanda na suíte, isolamento acústico e térmico. Já a área comum do prédio conta com pet wash, área de coworking, lava pranchas, portaria remota, locker individual. iU.02: localizado em Jardim da Penha, Vitória, e conta com apartamentos de 52m² a 83m². As unidades contam com fechadura eletrônica, triturador de alimentos, isolamento térmico, além de água quente na pia da cozinha. A área externa possui horta comunitária, lixeira seletiva, armário inteligente, sala multiúso, pet wash, portaria remota e bicicletário.

ELO URBANO

Vila Alto Douro: empreendimento da Elo Urbano tem descontos e vantagens para pagamento da entrada Crédito: Elo Urbano/Divulgação

Quem fechar o pagamento de 50% de entrada, o valor do imóvel é congelado durante a obra até a chave e não há reajuste do saldo devedor pelo CUB. Outra opção é quando o cliente atingir 50% de pagamento do valor do imóvel a Elo congela o valor da unidade e não tem mais reajuste do CUB até o habite-se.

Já quem realizar o pagamento de 60% da entrada tem desconto de 0,5% no valor da unidade, mais congelamento do preço. Para pagamento de 70% da entrada, desconto de 1% no valor da unidade e congelamento do preço.

Para pagamento de 80% entrada, desconto de 1,5% no valor da unidade e congelamento do preço. Com 90% da entrada, desconto de 2% no valor da unidade e congelamento do preço. E pagamento de 100% entrada, o desconto é de 2.5% no valor da unidade e congelamento do preço.

A empresa leva o condomínio fechado de casas Vila Alto Douro, localizado em Morada de Laranjeiras, com unidades de 3 e 4 quartos, com quintal gourmet, cinco tipos de plantas de 124m² a 196m². Lazer com piscina, playground, churrasqueira e espaço gourmet.

MRV ENGENHARIA

MRV dá possibilidade de parcelar ITBI e entrada do Spazio Vila de Itaúnas Crédito: MRV/Divulgação

A construtora traz o empreendimento Spazio Vila de Itaúnas, que tem unidades a partir de R$ 210 mil e está localizado em Morada de Laranjeiras, na Serra. No lazer, playground, churrasqueira, pomar, bicicletário. Uma das vantagens é a possibilidade de parcelamento do ITBI e da entrada ou ainda de usar o carro na negociação da entrada.

BARBOSA BARROS

Barbosa Barros traz o Bellagio para o Salão do Imóvel Crédito: Barbosa Barros/Divulgação

A Barbosa Barros traz o empreendimento Bellagio, localizado na Praia de Itapuã, em Vila Velha. Com unidades de 3 quartos com suíte e plantas de 85,58m² e 86,08m² e duas vagas de garagem. Lazer com piscina, sauna, churrasqueira, salão de festas com espaço gourmet. Valor: a partir de R$ 592.800.

CG ENGNHARIA

Compradores do AM100 - Edifício Alice Madeira vão ganhar um iPhone 13 Crédito: CG Engenharia/Divulgação

Sem passar por sorteios, os clientes que comprarem uma unidade do AM100 - Edifício Alice Madeira durante o Salão do Imóvel irão ganhar o modelo mais recente de smartphone da Apple, com 128 GB de memória. O empreendimento está localizado em Jardim Camburi, Vitória, e tem unidades de 67m² a 171m², com dois ou três quartos. Valor: a partir de R$ 670 mil.

MIVITA CONSTRUTORA

Stage Praia do Canto: unidades de 2 e 3 quartos com suíte de 59,22 a 123,20m² Crédito: Mivita/Divulgação

Stage Praia do Canto: unidades de 2 e 3 quartos com suíte de 59,22 a 123,20 m²; 1 ou 2 vagas de garagem com preparação para carro elétrico. Lazer com piscina, gourmet, academia e SPA. Localizado na Praia do Canto, Vitória.

unidades de 2 e 3 quartos com suíte de 59,22 a 123,20 m²; 1 ou 2 vagas de garagem com preparação para carro elétrico. Lazer com piscina, gourmet, academia e SPA. Localizado na Praia do Canto, Vitória. Next Jardim da Penha: unidades de 3 quartos com 3 suítes (sendo 1 suíte principal e 2 suítes canadenses ); duas vagas de garagem com preparação para carro elétrico. Áreas comuns abastecidas por energia solar e lazer com piscina, gourmet, sauna, entre outros. Localização em Jardim da Penha, Vitória.

PINHEIRO DE SÁ

O Next Residence está localizado dentro do Alphaville Jacuhy Crédito: Pinheiro de Sá/Divulgação

Next Residence: primeiro condomínio vertical em Alphaville Jacuhy, com unidades de 3 quartos. Lazer com piscina, espaço grill, espaço gourmet, espaço kids e salão de festas. O empreendimento conta ainda com acesso ao Clube Alphaville. Valor a partir de R$ 635 mil.

primeiro condomínio vertical em Alphaville Jacuhy, com unidades de 3 quartos. Lazer com piscina, espaço grill, espaço gourmet, espaço kids e salão de festas. O empreendimento conta ainda com acesso ao Clube Alphaville. Valor a partir de R$ 635 mil. Vivenda Tropical: empreendimento de 2 quartos com e sem suíte, com benefícios do Minha Casa Verde e Amarela. Saldo e financiamento fixos para quem mantiver o pagamento das prestações em dia com a construtora. Valor a partir de R$ 168 mil.

VAZ DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO

O condomínio Fazenda Barão do Império, localizado em Santa Leopoldina, será apresentado no Salão do Imóvel Crédito: Vaz Desenvolvimento Imobiliário/Divulgação

A Vaz apresentará no Salão do Imóvel o condomínio Fazenda Barão do Império, que será lançado em breve. Localizado em Santa Leopoldina, será o primeiro empreendimento produtivo do Brasil, com produção de peixes, frutas, legumes e laticínios. O projeto tem um conceito de condomínio agrogastrônomico e lazer, com terrenos de 1.000m² a 3.000m² destinados à construção de ranchos, além de toda uma estrutura produtiva de fazenda, que oferecerá produtos extraídos do local.

EMPAR

O Alameda25 será lançado no Salão do Imóvel Crédito: Empar/Divulgação