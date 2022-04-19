Salão do Imóvel terá mais de 4 mil unidades no ES a partir de R$ 58 mil

Praia do Canto, Vitória: Salão do Imóvel terá unidades dentro da Grande Vitória e também de municípios do interior Crédito: Ricardo Medeiros

A 28º edição do Salão do Imóvel da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Estado do Espírito Santo (Ademi-ES) está marcada para acontecer no final do mês, de 29 de abril a 8 de maio. Repetindo a fórmula da edição anterior, que aconteceu em 2020, a deste ano também será 100% digital, com acesso a mais de 4 mil unidades, com preços partindo de R$ 58 mil para lotes.

Segundo o presidente da Ademi-ES, Eduardo Fontes, a decisão de manter o salão completamente virtual partiu depois de duas edições utilizando este formato terem resultados bastante favoráveis. Um dos pontos destacados foi o público, que saltou de 1,5 mil pessoas presenciais, na edição de 2019, que teve formato híbrido, para mais de 44 mil na versão totalmente virtual, que aconteceu no ano seguinte.

“Essa versão fornece um nível melhor de informações do que as pessoas normalmente conseguiriam em um estande de vendas. E a maior parte do fechamento de negócios já ocorre normalmente de forma virtual. Também é um formato bom para o expositor, que pode contar com um investimento menor, mas um retorno maior”, avalia.

O fim da limitação geográfica também foi outro ponto ressaltado pelo diretor da Ademi Alexandre Schubert, já que as versões virtuais do Salão têm registrado visitantes de outros Estados, como o Rio de Janeiro. “A jornada de compra do cliente está quase 100% digitalizada hoje, pois ele pesquisa tudo na internet antes de comprar”, diz.

A edição terá a participação de 34 empresas entre incorporadoras, loteadoras, imobiliárias e construtoras, colocando à venda apartamentos com valores que partem de R$ 172 mil e tipologias de um a cinco dormitórios, além de casas, lotes e salas comerciais. Um dos destaques é uma cobertura de luxo, na Praia da Costa, em Vila Velha, avaliada em R$ 6,4 milhões.

Por seu caráter virtual, a edição terá uma abrangência geográfica ainda maior, com imóveis situados na Grande Vitória e também em cidades do interior do Estado, como Linhares e Cachoeiro de Itapemirim. Serão produtos em fase de construção, como também lançamentos, seminovos e prontos para morar nos perfis econômico, médio e alto padrão e unidades inseridas no programa habitacional Casa Verde e Amarela.

FINANCIAMENTO

Algumas instituições financeiras presentes irão trabalhar com taxas congeladas até o final de maio, para negócios iniciados no evento, como é o caso do Banestes e do Sicoob ES. “Para o Banestes, a maturação dos negócios costuma ser de médio a longo prazo, por isso iremos manter as taxas por um período mais elástico, até 31 de maio para negócios iniciados no Salão”, adianta o diretor de Negócios do Banestes, Hugo Gaspar.

O gerente de Crédito e Agronegócios do Sicoob ES, Eduardo Ton, avaliou positivamente os resultados do Salão do Imóvel para a linha de crédito da instituição, que mostrou crescimento até quatro meses depois do encerramento da edição.

NOVIDADES

Entre as novidades está a introdução de duas sessões do salão antes da abertura do portal de ofertas. A primeira será o Salão News, focada na oferta de notícias do mercado imobiliário, com informações que vão auxiliar o consumidor na tomada de decisão.

Já a segunda sessão será o Salão Educa, espaço onde serão apresentadas orientações relevantes para o primeiro comprador de imóvel, como dicas de como comprar, taxas que precisam ser pagas pela aquisição do imóvel, simuladores de financiamento e crédito imobiliário, entre outros assuntos.

A edição do Salão do Imóvel abre sua vitrine do dia 29 de abril até 8 de maio e contará também com palestras on-line. A primeira acontece no dia 27/04, às 16 horas, tendo como palestrantes Celso Petrucci, economista chefe do Secovi SP, e Marcelo Gonçalves, sócio-consultor da Brain Inteligência Estratégica.

No dia 3 de maio, Rodrigo Capanema, diretor comercial da Netimóveis Brasil, vai comandar um bate-papo com as equipes comerciais. Já no dia 4 de maio será realizada uma mesa redonda virtual com a participação de membros dos bancos parceiros do evento.

Outra novidade para a edição deste ano será a realização de uma ação solidária em parceria com o Instituto João XXIII, entidade sem fins lucrativos, que atende crianças e adolescentes em situação de risco, localizada em Vitória. Segundo o presidente da Ademi-ES, o objetivo da ação é ajudar famílias em situação de vulnerabilidade social, a exemplo da campanha realizada pela entidade em 2021, quando as empresas fizeram doações, por meio do PIX da Ademi-ES, resultando na arrecadação de R$ 50 mil, com os quais foram adquiridas 12 toneladas de alimentos.

SAIBA MAIS

28º SALÃO DO IMÓVEL ADEMI-ES

Sobre: mais de 4 mil imóveis, com preços partindo de R$ 58 mil para lotes, e apartamentos com valores a partir de R$ 172 mil (unidade de três quartos, na Serra). A estrutura inclui corretores de imóveis de plantão, e a plataforma é compatível para visualização dos produtos via smartphones, tablets e desktops, sem necessidade de download em lojas de aplicativo.

mais de 4 mil imóveis, com preços partindo de R$ 58 mil para lotes, e apartamentos com valores a partir de R$ 172 mil (unidade de três quartos, na Serra). A estrutura inclui corretores de imóveis de plantão, e a plataforma é compatível para visualização dos produtos via smartphones, tablets e desktops, sem necessidade de download em lojas de aplicativo. Quando: 29 de abril a 8 de maio

29 de abril a 8 de maio Onde: www.salaodoimovel.com.br

PALESTRA VIRTUAL SOLIDÁRIA

Dia: 27/04, das 16h às 17h

27/04, das 16h às 17h Tema: Valorização do imóvel: números e dados do mercado imobiliário comprovam a segurança de investir em imóveis.

Valorização do imóvel: números e dados do mercado imobiliário comprovam a segurança de investir em imóveis. Anfitrião: Eduardo Fontes, presidente da Ademi-ES

Eduardo Fontes, presidente da Ademi-ES Convidados: Celso Petrucci – economista chefe do Secovi SP e Marcelo Gonçalves – sócio consultor da Brain Inteligência estratégica

MESA REDONDA VIRTUAL