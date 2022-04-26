Jeff Bezos questiona influência da China no Twitter após compra por Musk

Segundo homem mais rico do planeta, com uma fortuna estimada em cerca de US$ 171 bilhões (R$ 834,7 bilhões), o fundador da Amazon Jeff Bezos , fez uma postagem no Twitter nesta segunda-feira (25) em que questiona qual poderá ser a influência do governo chinês na rede social após a venda da empresa para seu rival, o dono da Tesla e homem mais rico do mundo, Elon Musk

Elon Musk é dono de cerca de um quinto das ações da Tesla. Crédito: Reuters/Folhapress

"O governo chinês acabou de ganhar um pouco de influência na praça pública?", questionou Bezos em um tuíte, em referência à promessa de Musk de transformar o Twitter na "praça pública do mundo".

The New York Times Mike Forsythe, que aponta para a relação que existiria entre a fabricante de carros elétricos de Na publicação nesta segunda na rede social, Bezos comenta uma postagem feita pelo jornalista doMike Forsythe, que aponta para a relação que existiria entre a fabricante de carros elétricos de Musk e o mercado chinês. O repórter americano destaca que a China foi o segundo maior mercado da Tesla em 2021 e que fabricantes de baterias do país são um dos principais fornecedores da montadora. Essa proximidade entre Musk e China poderia mudar a relação do país com o Twitter , banido pelo governo em 2009 no território asiático.

Especialistas avaliam que uma investida de Musk para flexibilizar as políticas de moderação de conteúdo do Twitter pode fazer com que a rede social se torne a favorita de políticos e influenciadores que vivem de espalhar desinformação e fazer ataques.

Interesting question. Did the Chinese government just gain a bit of leverage over the town square? https://t.co/jTiEnabP6T — Jeff Bezos (@JeffBezos) April 25, 2022

CHUMBO TROCADO

O fundador da Amazon e o dono da Tesla alimentam um histórico de provocações e trocas de farpas nas redes sociais durante os últimos anos. Em outubro do ano passado, Musk respondeu com o emoji de uma medalha de prata (em referência a segundo lugar) uma postagem feita por Bezos no Twitter.

Na publicação, Bezos replicava a capa de uma reportagem de 1999 que desacreditava o potencial do empresário e do negócio que a Amazon viria a se tornar anos depois. A provocação não foi a primeira vez em que o dono da Tesla usou emojis para cutucar o fundador da Amazon.