Comprado por Elon Musk, Twitter tem 16 anos e cerca de 217 milhões de usuários

A rede foi criada em 2006 por Jack Dorsey, Noah Glass, Biz Stone e Evan Williams. O primeiro tuíte foi publicado por Dorsey em março daquele ano.

Twitter foi comprado pelo bilionário Elon Musk Crédito: Pixabay

Inicialmente, o serviço seria chamado "twttr", o domínio "twitter" já estava em uso, e seria comprado apenas depois.

A popularidade do Twitter viria a começar a crescer de fato em 2007, durante o festival SXSW (South by Southwest), quando houve um pico de 60 mil tuítes por dia.

A interação teve um crescimento vertiginoso: eram 400 mil tuítes por trimestre em 2007; em fevereiro de 2010, usuários do Twitter enviavam 50 milhões de publicações por dia, segundo medições próprias.

Em pouco tempo, o potencial político e comercial da rede ficou claro. Nas eleições norte-americanas de 2008, o democrata Barack Obama superou seu concorrente, John McCain, nas mídias sociais, acumulando mais de 20 vezes mais seguidores no Twitter. Esse desempenho fez com que se tornasse quase obrigatório que políticos incluíssem a presença nas redes sociais como parte da estratégia de campanha.

A plataforma também foi se consolidando como uma importante ferramenta de divulgação de notícias. Em 2009, um tuíte de uma passageira revelou o pouso bem-sucedido de um avião no rio Hudson, em Nova York. O mesmo ocorreu após o terremoto no Haiti, em 2010.

Em 2013, o Twitter anunciou seu IPO (oferta pública inicial) e em novembro daquele ano atingiu um valor de mercado de US$ 31 bilhões.

Dorsey retornou como principal executivo em 2015, permanecendo na empresa até novembro de 2021, quando foi substituído por Parag Agrawal. Nesse período, o limite de caracteres de um tweet foi aumentado dos famosos 140 para 280 caracteres, em 2017.

Em janeiro de 2021, a conta do ex-presidente Donald Trump foi excluída por risco de incitação à violência. Também no ano passado, o Twitter introduziu o Spaces, opção na qual contas com mais seguidores poderiam hospedar conversas em áudio em tempo real.

Atualmente, a rede possui cerca de 217 milhões de usuários.

Veja abaixo a cronologia com os principais momentos da história do Twitter.

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VEJA A HISTÓRIA DO TWITTER

21.mar.2006

Jack Dorsey, cofundador e CEO, publica o primeiro tuíte

Mar.2007

Rede social tem salto de popularidade durante o festival SXSW (South by Southwest), atingindo 60 mil tuítes por dia

Ago.2007

Empresa introduz o recurso de hashtags

Out.2008

Evan Williams se torna o CEO

Fev.2010

Rede atinge 50 milhões de tuítes por dia

Out.2010

Dick Costolo se torna CEO

Dez.2010

Twitter levanta US$ 200 milhões e atinge valorização de US$ 3,7 bilhões

Mar.2011

Rede atinge 140 milhões de tuítes por dia

Jun.2011

Lançamento da versão em português

Out.2013

Anúncio do IPO na NYSE (New York Stock Exchange, a Bolsa de Nova York)

Nov.2013

Twitter atinge valor de mercado de US$ 31 bilhões

Out.2015

Jack Dorsey retorna ao cargo de CEO

Nov.2017

Twitter dobra o limite de caracteres, de 140 para 280

Jan.2021

Twitter exclui conta de Donald Trump por risco de incitação à violência

Nov.2021

Dorsey deixa o Twitter e Parag Agrawal assume a presidência

Mar.2022

Elon Musk compra participação de 9,2% no Twitter

Abr.2022