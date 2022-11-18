O perfil do futuro secretariado de Casagrande III

Casagrande no palco para participar com o governador Zema do painel de abertura do Pedra Azul SummitCrédito: Leonel Ximenes
O governador reeleito Renato Casagrande (PSB), que vai exercer seu terceiro mandato a partir de 1º de janeiro, disse que ainda não definiu nomes para o seu futuro secretariado, mas pelo menos revelou, em linhas gerais, o perfil dos seus auxiliares. “Vamos ter gente nova, alguns nomes ficarão onde estão e outros vão mudar de função.”
OS NOVOS SECRETÁRIOS
O governador, que participou nesta sexta-feira (18) do painel de abertura do Pedra Azul Summit 2022, promovido pela Rede Gazeta, afirmou, no entanto, que os novos integrantes não serão maioria do secretariado. “Vai ser uma mescla”, adiantou.
O PRESENTE DO GOVERNADOR
Ao ser indagado quando irá revelar os nomes do governo, ele brincou: “Vou esperar para divulgar os nomes no dia do meu aniversário (3 de dezembro)”.
ES + MG
Nesta sexta Casagrande participou do painel de abertura do Pedra Azul Summit com o governador reeleito de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), que falou por videoconferência.
LÁ COMO CÁ
Bem-disposto após chegar no começo da madrugada de uma viagem ao Egito, onde participou da COP27, o governador, bem-humorado, disse que não encontrou nenhum faraó no país africano. “Só vi múmias, muitas múmias”.
ENCONTRO COM LULA
Casagrande disse que, no Egito, participou de um encontro com o presidente eleito, Lula (PT), com governadores da Amazônia, mas, segundo ele, não foi possível aprofundar muitas questões.
FÁCIL, SÓ QUE NÃO
Antes do painel com Zema, o socialista cumprimentou rapidamente o presidente do TRE-ES, José Paulo Calmon Nogueira da Gama, que também participa do Pedra Azul Summit: “Parabéns, desembargador, foi a eleição mais fácil da história deste país”, brincou.
UMA ELEIÇÃO DIFERENTE
No painel, Casagrande destacou o fato de no Espírito Santo o candidato alinhado com o presidente Bolsonaro [Manato] não ter ganhado a eleição. “Foi uma eleição sofisticada, difícil e complexa”, definiu.
DE VOLTA AO BATENTE
Oficialmente, Casagrande reassume a função neste domingo (20), quando receberá o governo do Estado da vice-governadora Jaqueline Moraes (PSB).
DO DESERTO PARA O PARAÍSO
Bem informal, Casagrande adotou um visual bem despojado para participar do evento. Camisa social azul-marinho, calça jeans de tonalidade parecida e sapatênis. “É que vim do deserto”, respondeu o governador a um empresário que elogiou o seu estilo.
MARCELO... MARCELO...
Casagrande disse que teve um breve contato telefônico nesta sexta com o ministro da Infraestrutura, para falar sobre investimentos do governo federal no Espírito Santo. Casagrande, entretanto, esqueceu o sobrenome de sua excelência e acabou sendo socorrido por um auxiliar: "Marcelo Sampaio".
FIM DE GOVERNO
O esquecimento do governador é perfeitamente compreensível.
CURIOSO, CURIOSO...
O governador capixaba disse que, curiosamente, foi “acusado” de priorizar o equilíbrio fiscal do Estado e guardar dinheiro em caixa. “Curiosamente, fui acusado até pelo candidato do partido do governador Zema [o empresário Aridelmo Teixeira, do Novo].
Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.