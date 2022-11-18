O perfil do futuro secretariado de Casagrande III

Casagrande no palco para participar com o governador Zema do painel de abertura do Pedra Azul Summit Crédito: Leonel Ximenes

O governador reeleito Renato Casagrande (PSB), que vai exercer seu terceiro mandato a partir de 1º de janeiro, disse que ainda não definiu nomes para o seu futuro secretariado, mas pelo menos revelou, em linhas gerais, o perfil dos seus auxiliares. “Vamos ter gente nova, alguns nomes ficarão onde estão e outros vão mudar de função.”

OS NOVOS SECRETÁRIOS

O governador, que participou nesta sexta-feira (18) do painel de abertura do Pedra Azul Summit 2022 , promovido pela Rede Gazeta, afirmou, no entanto, que os novos integrantes não serão maioria do secretariado. “Vai ser uma mescla”, adiantou.

O PRESENTE DO GOVERNADOR

Ao ser indagado quando irá revelar os nomes do governo, ele brincou: “Vou esperar para divulgar os nomes no dia do meu aniversário (3 de dezembro)”.

ES + MG

Nesta sexta Casagrande participou do painel de abertura do Pedra Azul Summit com o governador reeleito de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), que falou por videoconferência.

LÁ COMO CÁ

Bem-disposto após chegar no começo da madrugada de uma viagem ao Egito, onde participou da COP27, o governador, bem-humorado, disse que não encontrou nenhum faraó no país africano. “Só vi múmias, muitas múmias”.

ENCONTRO COM LULA

Casagrande disse que, no Egito, participou de um encontro com o presidente eleito, Lula (PT), com governadores da Amazônia, mas, segundo ele, não foi possível aprofundar muitas questões.

FÁCIL, SÓ QUE NÃO

Antes do painel com Zema, o socialista cumprimentou rapidamente o presidente do TRE-ES, José Paulo Calmon Nogueira da Gama, que também participa do Pedra Azul Summit: “Parabéns, desembargador, foi a eleição mais fácil da história deste país”, brincou.

UMA ELEIÇÃO DIFERENTE

No painel, Casagrande destacou o fato de no Espírito Santo o candidato alinhado com o presidente Bolsonaro [Manato] não ter ganhado a eleição. “Foi uma eleição sofisticada, difícil e complexa”, definiu.

DE VOLTA AO BATENTE

Oficialmente, Casagrande reassume a função neste domingo (20), quando receberá o governo do Estado da vice-governadora Jaqueline Moraes (PSB).

DO DESERTO PARA O PARAÍSO

Bem informal, Casagrande adotou um visual bem despojado para participar do evento. Camisa social azul-marinho, calça jeans de tonalidade parecida e sapatênis. “É que vim do deserto”, respondeu o governador a um empresário que elogiou o seu estilo.

MARCELO... MARCELO...

Casagrande disse que teve um breve contato telefônico nesta sexta com o ministro da Infraestrutura, para falar sobre investimentos do governo federal no Espírito Santo. Casagrande, entretanto, esqueceu o sobrenome de sua excelência e acabou sendo socorrido por um auxiliar: "Marcelo Sampaio".

FIM DE GOVERNO

O esquecimento do governador é perfeitamente compreensível.

CURIOSO, CURIOSO...