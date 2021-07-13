As duas camisas e as duas causas do craque capixaba Richarlison

Richarlison com a camisa verde e amarela, do seu time de Nova Venécia, e com a camisa do SUS que recebeu logo ao chegar à sua cidade natal Crédito: Divulgação

Uma cena inusitada despertou curiosidade na chegada do atacante capixaba Richarlison a Nova Venécia, sua cidade natal, onde veio passar três dias , antes de embarcar para disputar os Jogos Olímpicos de Tóquio pela seleção brasileira de futebol.

O jogador, que chegou neste domingo (11), um dia após a derrota do Brasil para a Argentina na final da Copa América no Maracanã , posou recebendo uma camisa com listras verticais em azul e branco (azul escuro, bem entendido, diferente da Argentina, que tem listras em azul claro). A camisa que recebeu promovia a saúde pública, com o termo “Saúde” em destaque frontal e o símbolo do SUS no lugar do escudo.

Houve especulações de que seria a camisa do time dele, o Nova Venécia F.C. , mas não é. A da equipe de Richarlison é outra, estilizada em amarelo e verde, lembrando a camisa da seleção brasileira.

A camisa em azul e branco é de um time de amigos da cidade e foi presenteada pelo subsecretário de Estado da Saúde Gleikson Barbosa dos Santos, o Kim da Saúde, que é veneciano.

Apesar de chegar em voo fretado, com ares de celebridade, Richarlison, que é atacante do Everton, da Inglaterra, mantém hábitos simples quando está na sua cidade natal, encontrando velhos amigos e não se negando a atender aos incontáveis pedidos de fotos.

O avião fretado por Richarlison pousou no pequeno campo de pouso de Nova Venécia , o que antes era privilégio somente dos maiores empresários de granito da região. O atleta, que há poucos anos estava dando seus primeiros passos na carreira no Real Noroeste, de Águia Branca, agora é celebridade e, sempre que está no Brasil, é aguardado com expectativa pelos seus conterrâneos.

Citado como pretenso reforço por times gigantes da Europa , como o Real Madrid, da Espanha, Richarlison, apesar da fama, ganha cada vez mais a simpatia do torcedor por causa de sua simplicidade e da empatia, fazendo seguidas ações sociais no município onde nasceu.

Já comprou casa para gente necessitada, financiou participação de estudante do Ifes em Olimpíada de Ciência, montou um time de futebol para resgatar as tradições da cidade e tem cada vez mais investido na região, como na aquisição do Hotel Cidade, o principal de Nova Venécia, cuja gestão entregou aos seus empresários.