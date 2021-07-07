Ancelotti pede contratação de Richarlison no Real Madrid, diz portal

Carlo Ancelotti, novo técnico do Real Madrid, quer a contratação do atacante Richarlison, segundo a "Goal". O comandante italiano trabalhou com o brasileiro no Everton e as informações apontam que uma oferta pode ser feita nas próximas semanas.No entanto, o processo ainda está em uma etapa embrionária. Até o momento, não houve nada além de uma chamada dos espanhóis em busca de informações sobre o camisa sete. Além disso, o valor sobre uma possível transferências também não foi tratado.