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Argentina chega a Buenos Aires após título da Copa América com grande festa de torcedores; veja imagens

Elenco da Albiceleste foi recepcionado por multidão nas ruas da capital argentina e se dirigiu à seda da AFA. Presidente Alberto Fernández participará de comemoração...

Publicado em 11 de Julho de 2021 às 13:20

LanceNet

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Publicado em 

11 jul 2021 às 13:20
Crédito: JUAN MABROMATA / AFP
Os campeões chegaram em casa. Depois de conquistar o título da Copa América no último sábado, sobre o Brasil, em pleno Maracanã, a seleção da Argentina desembarcou em Buenos Aires neste domingo e foi recepcionada por grande festa dos torcedores.
+ Veja a tabela final da Copa América Em uma enorme aglomeração, que não é recomendada em tempos de pandemia da Covid-19, o ônibus que levava os jogadores argentinos foi cercado por uma multidão. Muitos deles comemoram sua primeira conquista, visto que o último título havia sido na Copa América de 1993.
O elenco argentino saiu do Rio de Janeiro na madruga deste domingo e chegou à capital do país vizinho na manhã. O primeiro compromisso dos atletas e do técnico Lionel Scaloni será na sede da Associação do Futebol Argentino (AFA), onde encontrarão o presidente da Argentina, Alberto Fernández.
+ ATUAÇÕES: Di Maria e De Paul se destacam e comandam vitória da Argentina; Messi foi discreto

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