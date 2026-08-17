Cardápio saudável: 5 receitas proteicas com frango para deixar o almoço da semana mais prático

Em uma tigela, tempere o frango com orégano, sal e pimenta-do-reino. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Refogue até o frango ficar dourado. Retire e reserve. Na mesma panela, refogue a cebola e o alho. Acrescente o tomate e a água. Adicione a folha de louro, tampe a panela e cozinhe em fogo baixo por cerca de 15 minutos, até os tomates se desmancharem e formar um molho. Retorne o frango à panela e cozinhe em fogo baixo até ficar completamente cozido. Acrescente a lentilha e misture delicadamente. Cozinhe por mais 5 minutos para incorporar os sabores. Retire a folha de louro e sirva em seguida.