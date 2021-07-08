Com 317 milhões de reais por ano, Neymar lidera salários do PSG, diz portal

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Segundo o site Salary Sport, Neymar é o atleta que recebe o maior salário na equipe do Paris Saint-Germain. O site informa que o brasileiro recebe um total de 317 milhões de reais por ano, um valor duas vezes maior do que Kylian Mbappé, segundo colocado da lista.

Veja o mata-mata da EurocopaCom um total de 317 milhões de reais por ano recebidos por ano, Neymar lidera a lista do salário dos jogadores da equipe do Paris Saint-Germain. O brasileiro é seguido por Kylian Mbappé, que recebe um total de 152,32 milhões por ano.

Anunciado nesta quinta-feira pelo Paris Saint-Germain, o zagueiro espanhol Sergio Ramos, contratado sem custos de transferência, ainda não teve nenhum valor anunciado, mas deve receber um total de 130 milhões de reais por duas temporadas.

Na terceira colocação, Marquinhos, outro brasileiro, aparece empatado com o meio-campista italiano Verratti. Os dois jogadores recebem um total de 95,12 milhões de reais anuais, e são seguidos por Di María e Keylor Navas, que recebem 88,90 milhões e 78,96 milhões de reais.