Messi celebra conquista da Copa América, seu primeiro título pela Argentina: 'Felicidade inexplicável'

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Capitão da seleção argentina, o craque Lionel Messi comemorou a conquista da Copa América no último sábado, sobre o Brasil, em pleno Maracanã. Após a partida, o camisa 10 disse que a emoção é inexplicável e que tinha certeza que seu momento de erguer uma taça pela Albiceleste chegaria.

- É uma loucura, a felicidade que sinto é inexplicável. Tive que sair triste, mas sabia que em algum momento isso iria acontecer. Sinto que Deus estava guardando esse momento para mim, contra o Brasil na final e no seu país. Lionel (Scaloni) tem grande mérito. Ele sempre quis o melhor para a seleção. Ele soube armar uma equipe vencedora e merece o reconhecimento - disse.