Messi celebra conquista da Copa América, seu primeiro título pela Argentina: 'Felicidade inexplicável'

Capitão da seleção argentina, o craque Lionel Messi comemorou a conquista da Copa América no último sábado, sobre o Brasil, em pleno Maracanã. Após a partida, o camisa 10 disse que a emoção é inexplicável e que tinha certeza que seu momento de erguer uma taça pela Albiceleste chegaria.
- É uma loucura, a felicidade que sinto é inexplicável. Tive que sair triste, mas sabia que em algum momento isso iria acontecer. Sinto que Deus estava guardando esse momento para mim, contra o Brasil na final e no seu país. Lionel (Scaloni) tem grande mérito. Ele sempre quis o melhor para a seleção. Ele soube armar uma equipe vencedora e merece o reconhecimento - disse.
Messi também falou que assim que o jogo terminou seu primeiro pensamento foi na sua família. Segundo o camisa 10, em muitos momentos os dias de férias após alguma competição pela seleção eram tristes por conta das derrotas. Desta vez, o meia-atacante disse que será diferente.