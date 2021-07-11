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Messi celebra conquista da Copa América, seu primeiro título pela Argentina: 'Felicidade inexplicável'

Camisa 10 argentino afirma que 'precisou sofrer muito' para chegar a esta conquista, diz que vencer o Brasil no Maracanã foi ainda mais especial e elogia o técnico Lionel Scaloni...

Publicado em 11 de Julho de 2021 às 14:24

LanceNet

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Publicado em 

11 jul 2021 às 14:24
Crédito: CARL DE SOUZA / AFP
Capitão da seleção argentina, o craque Lionel Messi comemorou a conquista da Copa América no último sábado, sobre o Brasil, em pleno Maracanã. Após a partida, o camisa 10 disse que a emoção é inexplicável e que tinha certeza que seu momento de erguer uma taça pela Albiceleste chegaria.
- É uma loucura, a felicidade que sinto é inexplicável. Tive que sair triste, mas sabia que em algum momento isso iria acontecer. Sinto que Deus estava guardando esse momento para mim, contra o Brasil na final e no seu país. Lionel (Scaloni) tem grande mérito. Ele sempre quis o melhor para a seleção. Ele soube armar uma equipe vencedora e merece o reconhecimento - disse.
Messi também falou que assim que o jogo terminou seu primeiro pensamento foi na sua família. Segundo o camisa 10, em muitos momentos os dias de férias após alguma competição pela seleção eram tristes por conta das derrotas. Desta vez, o meia-atacante disse que será diferente.

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