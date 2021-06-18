Perfil do Fluminense destaca semelhança entre gol de Richarlison e de Fred após vitória da Seleção

Na segunda partida da Copa América, a Seleção Brasileira passeou e goleou o Peru por 4 a 0, no Estádio Nilton Santos. O último gol foi marcado por Richarlison, bem conhecido pelo torcedor carioca. Logo após o jogo, o perfil oficial do Fluminense destacou a semelhança entre o lance do atacante e um gol de Fred na final da Copa das Confederações, ambos deitados.
O gol de Richarlison saiu já nos acréscimos do segundo tempo. Neymar encontrou Roberto Firmino livre. O atacante foi até a área e bateu em cima de Gallese. A bola sobrou para Richarlison que, na segunda tentativa, acertou um belo chute para sacramentar a goleada.
Em 2013, aos 29 anos, Fred marcou dois gols na vitória da Seleção Brasileira por 3 a 1 sobre a Espanha, no Maracanã. O que abriu o placar foi inusitado, com o centroavante deitado e, mesmo assim, vencendo três defensores para balançar a rede. Ele terminou aquele torneio como artilheiro, ao lado de Fernando Torres. Richarlison chegou ao Flu após se destacar no América-MG, clube que o revelou. Ele saiu em julho de 2017 e, ao todo, disputou 67 jogos e marcou 19 gols. Mesmo na Inglaterra, o jogador já manifestou diversas vezes a torcida pelo Tricolor e continua acompanhando a equipe.Lance do gol de Richarlison, deitado (Imagem: Reprodução)