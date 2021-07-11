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futebol

Neymar lamenta vice da Copa América, mas parabeniza Messi: 'O melhor e o maior'

Camisa 10 da Seleção Brasileira diz que craque argentino merece a conquista, mas afirma que "não sabe conviver com a derrota". Neymar e Messi se abraçaram após jogo...

Publicado em 11 de Julho de 2021 às 13:50

LanceNet

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Publicado em 

11 jul 2021 às 13:50
Crédito: MAURO PIMENTEL / AFP
Principal nome da Seleção Brasileira, o atacante Neymar não se conteve e caiu em lágrimas após o vice-campeonato do Brasil para a Argentina na Copa América, no último sábado, no Maracanã. Neste domingo, o camisa 10 lamentou a derrota, mas também aproveitou para elogiar o amigo Lionel Messi.
+ Veja a classificação final da Copa América Em publicação nas redes sociais, o jogador do Paris Saint-Germain afirmou "que não sabe viver com a derrota", mas disse que o abraço que deu em Messi após a partida foi para parabenizar o camisa 10 da Albiceleste.
- Perder me machuca, me dói... É coisa que eu ainda não aprendi a conviver. Ontem, quando perdi, fui dar um abraço ao maior e melhor da história que eu vi jogar: meu amigo e irmão Messi. Fiquei triste e falei para ele: "filho da p..., você me ganhou". Fico triste demais por ter perdido. Mas esse cara é f...! Tenho um respeito muito grande pelo o que ele fez pelo futebol e, principalmente, por mim. Odeio perder! Mas desfrute do seu título, o futebol te esperava por esse momento! Parabéns, hermano filho da p... - disse Neymar. + Jornais gringos exaltam título da Argentina na Copa América e citam o “Maracanazo” como provocação

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