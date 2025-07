Visitamos o prédio mais alto do ES, que supera até o Convento; veja vídeo

Mais de 158 metros. Essa é altura do prédio mais alto em construção no Espírito Santo, localizado no Jockey de Itaparica, em Vila Velha. A estrutura começou a ser erguida em 2021. O acabamento e algumas instalações prediais devem ser entregues em novembro de 2026, data prevista para a inauguração e a chegada dos primeiros moradores.

A reportagem de A Gazeta foi até a obra para conhecer os detalhes da construção e entender os desafios de engenharia para colocar esse gigante de pé. Conheça as curiosidades do empreendimento no vídeo abaixo.

A construção está orçada em mais de R$ 500 milhões e conta com o trabalho de 350 operários. Ao todo, são 390 apartamentos, sendo que o preço inicial de venda de cada unidade é de R$ 3,2 milhões. Os mais caros ficam no topo da torre mais alta e já estão todos negociados, sendo vendidos a cerca de R$ 6,7 milhões.

As duas torres contam com mais de um apartamento por andar, mas foram pensadas para dar privacidade aos moradores. Dessa forma, há corredores, por exemplo, com entrada para apenas dois apartamentos. Para visitar os vizinhos de outro corredor, é necessário pegar outro elevador para chegar até lá.

A torre menor do empreendimento, com 75 metros de altura, fica mais próxima da praia. Crédito: Fernando Madeira

Inspiração para construir o prédio

Chamado Taj Home Resort, o nome do prédio não é a única referência à cultura árabe. A arquitetura é inspirada nas construções de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e dá nome também às duas torres do empreendimento. A Lótus tem 75 metros de altura e 25 andares. Já a Mirage tem 158,2 metros e 50 andares, superior inclusive à altura do Convento da Penha, um dos pontos mais elevados da parte urbana da Região Metropolitana de Vitória, com 154 metros.

A altura da torre principal chama a atenção de quem passa pela região. O prédio pode ser visto da nova Ciclovia da Madalena, na Barra do Jucu, em Vila Velha, de Cariacica e de alguns pontos da Capital.

As dimensões do empreendimento vão além da altura. Há uma série de estruturas no interior dos prédios que formam praticamente um minimundo privado e particular semelhante a um resort, com uma área de lazer de 21 mil metros quadrados, que conta com quadras de futebol e de tênis, pista de skate e até local para jogar bocha.

Entre as duas torres ainda há uma piscina com mais de mil metros quadrados. Esse espaço de lazer tem uma rede de 800 pontos de fibra ótica, com o objetivo de criar uma espécie de fundo estrelado e iluminado na água. Ao redor, os moradores vão poder contar com serviços de resort o tempo todo.

Piscina está sendo construída no meio das duas torres e vai ter mais de mil metros quadrados. Crédito: Fernando Madeira

Haverá também restaurantes, padaria, choperia, lavanderia, salão de beleza, lava a jato, carrinhos de golfe para circular pelo espaço e até um beach club exclusivo na frente do prédio, na Rodovia do Sol, bem perto da orla.

Mas, afinal, de onde veio a ideia de erguer um projeto nessas proporções? Segundo o diretor-presidente da Grand Construtora, Rodrigo Barbosa, a proposta é que o morador não precise viajar para se desligar do cansaço do trabalho.

"Nós estamos colocando um conceito de moradia novo. Quando o prédio é um pouco menor, é altamente carregado num conceito de bem viver, num conceito de resort, por causa do luxo? Não. O luxo existe. É uma consequência, mas é por causa do bem-estar. Todos nós trabalhamos demais. Temos a necessidade de descer para relaxar ou ficar dentro de casa, mas com toda a segurança e muitas opções de lazer", declara.

Maior torre do empreendimento está com a estrutura pronta e em fase de acabamento. Crédito: Fernando Madeira

Prédio mais alto do Espírito Santo

Desde 2023, com base em dados levantados por A Gazeta, o Taj já se inseria no mercado capixaba como sendo o mais alto do Estado. Três anos depois, diversos empreendimentos de grande porte foram anunciados na Grande Vitória, inclusive da própria Grand Construtora, mas nenhum ainda foi capaz de superar os 158 metros de altura.

O prédio é o mais alto do Espírito Santo, mas está cerca de 120 metros abaixo do mais alto do Brasil, que fica em Balneário Camboriú, Santa Catarina, e bem longe do Burj Khalifa, o maior do mundo, com 828 metros.



Quanto material foi necessário para erguer o empreendimento?

Para manter a torre tão alta de pé, as dimensões da fundação também surpreendem. A profundidade do maior bloco de fundação é de 5,7 metros, sendo necessários 30 caminhões de concreto somente para preenchê-lo, o que demandou uma tecnologia diferenciada para que a estrutura não fosse comprometida.

“Toda vez que você vai fazer blocos de concreto muito vultuosos, como foi aqui, todo aquele cimento desce. No interior, existe um superaquecimento e, se aquecer, fica fissurado por dentro, perdendo a durabilidade. Então, quando bate um tipo de concreto desse, você substitui 30% da água por gelo e o concreto desce mais frio. No miolo dele, ainda há um sensor para saber se a temperatura está dentro da especificação”, explica o diretor-presidente.

Em toda a obra, foram utilizados seis mil caminhões de concreto, o equivalente a 53,3 mil metros cúbicos, e aproximadamente 4 milhões de quilos de aço.

Há ainda 119 tamareiras vindas de Minas Gerais, que foram cultivadas em um terreno ao lado da obra; 15 mil metros quadrados de pele de vidro, com tecnologia para os pássaros não colidirem e capaz de dar mais privacidade e diminuir o som externo; e 8 mil metros quadrados de fachada ventilada, que pode diminuir a temperatura interna em até 10 graus.

Foram adquiridos 150 mil metros quadrados de porcelanato, sendo que 60% já foram instalados. Para se ter uma ideia do que isso significa, um prédio de 10 andares precisa de cinco mil metros quadrados para revestir apartamentos e hall. Ou seja, são 30 vezes mais do que normalmente é utilizado em construções comuns.

A altura da maior torre ainda demandou um estudo feito fora do Estado, para medir o impacto do vento.

“Quando a obra é grande, é preciso ver a resistência do vento na área em que você está. Fizemos fora do Estado para saber, realmente, qual fundação teríamos que fazer, baseada na pressão de vento em uma torre tão alta. Isso faz com que mude o cálculo de quantitativo de concreto e, automaticamente, de aço”, completa Rodrigo Barbosa.

Vista do 50º andar, o último e mais alto do empreendimento localizado em Vila Velha. Crédito: Fernando Madeira

Tempo para chegar ao último andar

Ao todo, o empreendimento tem 16 elevadores, que utilizam uma tecnologia inédita no Brasil. Na torre maior, serão 50 paradas, por exemplo, com velocidade de 6 m/s, ou seja, dois andares a cada segundo. Isso significa que o morador do 50º andar poderá chegar em casa em somente 32 segundos, levando em conta também o tempo gasto entre aceleração e desaceleração e descartando possíveis paradas em andares inferiores.

Essa é a mesma tecnologia encontrada em outros arranha-céus, como o Burj Khalifa, de Dubai, e o Empire State Building, de Nova York, nos Estados Unidos.

Por que os prédios mais altos estão em Vila Velha?

A construção do Taj em Vila Velha chama a atenção para outra discussão no setor imobiliário no Estado. O fato de empreendimentos de grande porte estarem sendo anunciados na cidade canela-verde e não em Vitória. Isso é fruto da falta de espaços na Capital, segundo o presidente da Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura no Espírito Santo (AsBEA-ES), Heliomar Venâncio.

"Simplesmente, não tem mais lugar disponível para construção em Vitória, a não ser nessa região entre Bento Ferreira e o Centro. Em Vila Velha, há a tendência de prédios mais altos exatamente porque tem aquela área próxima ao Jockey. O Taj está afastado do mar, porque há regras para não causar sombreamento na orla. Por isso, foi preciso ter esse recuo da areia. Naquelas quadras de trás, o céu é o limite. Com tecnologia, é possível construir edificações mais verticais, porque há grandes terrenos e avenidas."

O arquiteto ainda ressalta que a altura dos empreendimentos é uma discussão antiga, mas lembra que as construtoras têm observado custo-benefício ao verticalizarem seus empreendimentos.

"Tem gente que prefere um prédio mais vertical, mais alto, para sobrar mais terreno no entorno dele. Como tem gente que diz que não pode ser tão alto, mas aí ocupa mais o terreno. Então, é uma discussão urbanística que já vem há anos. Mesmo financeiramente, está valendo a pena para as construtoras verticalizarem, porque aí dilui o preço do metro quadrado do terreno. Em vez de ter 100 apartamentos num prédio, vai ter 200, que você verticalizou, foi lá para cima. Sobra mais área e divide esse preço do apartamento pelo terreno e consegue um valor bom."

As curiosidades da construção do prédio mais alto do Espírito Santo





