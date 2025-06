Veja no vídeo

Galeria gigante e parque linear: como estão as obras no Canal da Costa

Com investimento de R$ 22 milhões, projeto prevê revitalizar área de 2,15 quilômetros de extensão embaixo da Terceira Ponte

Publicado em 25 de junho de 2025 às 11:55

A Prefeitura de Vila Velha divulgou imagens de como estão as obras do tamponamento do Canal da Costa, iniciadas em abril. Sobre a estrutura será construído um parque linear. A previsão é que as intervenções sejam concluídas em outubro de 2026. Assista ao vídeo acima.>

A intervenção vai se estender por, aproximadamente, 2,15 quilômetros e inclui a construção de uma galeria dupla, com duas células de 4,10 metros de comprimento por 3 metros de largura, que vai conduzir os acumulados de chuva até a Estação de Bombeamento de Águas Pluviais (Ebap) Foz da Costa, embaixo da Terceira Ponte.>

A proposta é reduzir alagamentos na cidade. Após a conclusão da estrutura de drenagem, terá início a implantação do parque linear, com equipamentos públicos como quadra poliesportiva, pista de skate, parquinhos, área para cães, academia ao ar livre e estacionamentos.>

Conforme informações da administração municipal, o planejamento estabelece que a canalização será executada de jusante para montante, ou seja, do trecho final do canal em direção à nascente. A obra começou nas imediações do 38º Batalhão de Infantaria (BI) do Exército, onde foi instalado o canteiro de obras, e é conduzida pela Comer Construtora e Incorporadora, que venceu a licitação.>

A partir dali, os serviços avançarão pela Avenida Dom Jorge Menezes, seguindo pela Castelo Branco, Henrique Moscoso e chegando até a Avenida Champagnat, próximo ao laboratório Pretti.>

A obra foi iniciada em abril de 2025, após a emissão das licenças ambientais pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema). >

Antes de a licença ambiental possibilitar o início das obras, dois acidentes, em que motoristas caíram dentro do valão, chamaram a atenção para a região: no primeiro, na manhã de 14 de abril, José Camilo da Silva caiu no canal de carro, chegou a ser socorrido, mas não resistiu e morreu; no dia seguinte, outro homem se acidentou. Ele desceu de um caminhão de entregas e acabou despencando na água. >

O local onde aconteceu o acidente não tem proteção e, logo após os dois episódios, o Iema disse que "cercas, muros, barreiras e qualquer forma de contenção e sinalização para proteger o canal independem de licença ambiental do órgão.">

O projeto, orçado em cerca de R$ 22 milhões, é financiado com recursos do Fundo Cidades – Adaptação às Mudanças Climáticas, gerido pela Secretaria de Estado do Governo, em parceria com a Prefeitura de Vila Velha.>

