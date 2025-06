Em Vila Velha

Vídeo mostra como vai ficar novo mercado de peixes na Prainha

Investimento para a obra está orçado em R$ 25 milhões, com a construção de espaços para peixarias e restaurantes com vista para a Baía de Vitória

Publicado em 24 de junho de 2025 às 17:42

A Prefeitura de Vila Velha concluiu o projeto do novo Mercado de Peixes da Prainha. O investimento na revitalização do espaço está orçado em R$ 25 milhões. O município busca viabilizar o recurso para lançar o edital de licitação e ainda não há data prevista para o início da obra. A estrutura vai contar com peixarias e restaurantes com vista para a Baía de Vitória. >

“Na Prainha, berço do Espírito Santo, Vila Velha volta a escrever um novo capítulo da sua história. O novo Mercado de Pescado vai reunir inovação, cultura e o orgulho canela-verde em um só espaço, resgatando nossas raízes, valorizando o trabalho dos pescadores e impulsionando o turismo e a economia local”, destacou o prefeito Arnaldinho Borgo (sem partido) à reportagem de A Gazeta nesta terça-feira (24).>

De acordo com o chefe do Executivo municipal, o novo mercado vai funcionar no mesmo local que hoje. “Vamos jogar toda aquela infraestrutura que está abandonada, obsoleta, no chão e construir o Mercado do Pescado, com peixarias, restaurante. Vai ser o mercado da cidade, mas com toda a infraestrutura para receber os pescadores artesanais e os armadores, que vão ter a possibilidade de fazer um manejo do pescado e um produto mais agregado para suas vendas”, declarou.>

Quando divulgou pela primeira vez a proposta de reformulação do espaço, o prefeito havia destacado que os recursos necessários para construir o novo prédio poderiam vir do caixa do município, mas que iria conversar com o governo do Espírito Santo em busca de parcerias para a construção.>

Segundo a secretária municipal de Obras e Projetos Estruturantes, Menara Cavalcante, o prazo para concluir a obra é de 540 dias. Arnaldinho justificou que essa duração de mais de um ano é necessária, uma vez que a estrutura a ser demolida é muito robusta.>

