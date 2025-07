Papel da arquitetura na transformação de cidades é foco de nova coluna em Imóveis A Gazeta

Mais informação

Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura (Asbea) vai assinar nova coluna da editoria de Imóveis, que trará tendências arquitetônicas e urbanísticas tanto no Brasil quanto no mundo

Publicado em 31 de julho de 2025 às 15:22 - Atualizado há 39 minutos

A editoria Imóveis A Gazeta acaba de abrir mais um espaço para divulgação de novidades e tendência do setor da arquitetura e urbanismo. Isso porque, a partir da próxima quinta-feira, 7, a Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura (Asbea) terá um espaço na coluna Arquitetura e Decoração, que integra a editoria.>

Nos artigos, que serão mensais, os leitores poderão encontrar tendências arquitetônicas e urbanísticas tanto no Brasil quanto no mundo, atualizações tecnológicas e estratégias construtivas, com foco no papel da Arquitetura como pilar para a transformação das cidades.>

"Estamos com grande expectativa em participar desta coluna, que já conta com instituições e profissionais da melhor qualidade. Aqui, teremos um importante canal de comunicação com a sociedade, expondo em artigos nossos pensamentos e análises do mercado local e nacional", conta o presidente da Asbea-ES, Heliomar Venancio.>

A entidade já existe há 53 anos no país e tem regionais em Estados como São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Amazonas, Goiás, Pernambuco, Santa Catarina e Ceará. A formação da regional da Asbea no Espírito Santo aconteceu no último ano e atualmente, 26 escritórios de arquitetura estão filiados, totalizando 150 arquitetos. Isso coloca o Estado no circuito dos grandes escritórios de arquitetura do país, que são os que têm os maiores projetos e os que ditam as tendências do que acontece no setor dentro e até mesmo fora do país. >

"A Asbea tem como propósito promover a inovação e desenvolvimento profissional dos escritórios de arquitetura do Estado e também é responsável por estabelecer parâmetros de qualidade de serviços. Atuamos em quatro eixos de participação: representação institucional da entidade em órgãos públicos, capacitação dos profissionais de arquitetura, relacionamento entre os escritórios para trocas de experiências e promoção da imagem da arquitetura e urbanismo", conta.>

Atualmente, a entidade estuda a implantação de um código de obras único para a Grande Vitória, visto que hoje cada cidade conta com um modelo próprio. O objetivo é facilitar o entendimento da Legislação para servidores públicos, empreendedores e população em geral. >

A Asbea-ES dividirá espaço, às quintas-feiras, com o Conselho de Arquitetura e Urbanismos do Espírito Santo (CAU/ES), o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo (Crea-ES) e o Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Espírito Santo (Sinduscon-ES). Agora, as quatro entidades irão se revezar trazendo artigos com assuntos de interesse tanto ao setor da arquitetura quanto da construção civil. >

