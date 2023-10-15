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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Nomes de peso do mercado imobiliário confirmados no Talk Imóveis 2023

Publicado em
15 out 2023 às 03:00
Rodrigo Werneck
Rodrigo Werneck Crédito: Divulgação
Nomes de peso do mercado imobiliário estão confirmados no Talk Imóveis 2023, que acontece na próxima terça-feira (17), no auditório da Rede Gazeta. O objetivo é discutir tendências e inovações do setor imobiliário. O evento, que é o maior do setor no Estado, está com nomes importantes confirmados, tais como Teco Medina, Bernardo Grasselli, Rodrigo Werneck e Carol Scolforo. Os profissionais irão falar sobre temas atuais que interessam arquitetos, corretores de imóveis e investidores.
Após a abertura com o Diretor de Mercado da Rede Gazeta, Márcio Chagas, o consultor financeiro e comentarista da CBN, Teco Medina, abordará assuntos como queda de juros, taxa selic e arcabouço fiscal. O evento será apresentado pela jornalista Lara Rosado.
Inscrições e mais informações podem ser encontradas em agazeta.com.br/hubimobi

MODA 

Gabriela Volkers, Bárbara Bastor e Juliana Goulart
A empresária Bárbara Bastos e as arquitetas responsáveis pelo projeto de seu espaço de moda fitness, Gabriela Volker e Juliana Goulart, coquetel na Praia do Canto Crédito: Thuanny Louzada

Circuito Rosa

Acontece no domingo (22), o Segundo Circuito Rosa idealizado por Dirceu Paigel, com mulheres em tratamento e que venceram o câncer de mama. O roteiro é um passeio pelas montanhas capixabas com café da manhã na Cafeteria Klein, de lá seguem para o Sítio Vó Clara, onde serão recebidos pela Orquestra de Violões da Bom Pastor, regido pelo mastro Hugo Leonardo, e um almoço no Empório Dei Nonni. “O objetivo do Circuito Rosa é proporcionar um dia especial para as pacientes”, disse Dirceu.

Semana do Plástico

Uma ação de limpeza das praias e conscientização no domingo (22) na praia de Jacaraípe, abre as atividades da 16ª Semana do Plástico. O principal evento do setor segue até o dia 27 de outubro, de forma presencial e remoto, com o tema geral: Reciclagem: O Caminho da Sustentabilidade. A realização é do SindiplastES, com o patrocínio da Findes, Marca Ambiental, Aderes, Sebraes e Governo do Estado e apoio da Abiplast, PlasticExperience e Prefeitura Municipal de Serra.

COQUETEL

Jacqueline Fantini Guerra, Renata Cani e Juliana Kwaki
Jacqueline Fantini Guerra, Renata Cani e Juliana Kwaki: em open house do espaço de moda fitness Crédito: Thuanny Louzada

ArteCria

Projeto ArteCria: contato com a arte desde a infância A Matias Brotas arte contemporânea, de Sandra Matias e Lara Brotas, deram início a mais uma edição do ‘ArteCria’, projeto pioneiro no Estado que nasceu em 2019 reforçando o compromisso da galeria na formação e arte-educação e recebe crianças para visita educativa mediada e com imersão na exposição com diversas atividades, com o objetivo de provocar olhares e indagações, acessando universos da arte para estimular percepções multidisciplinares das crianças em seu contato com o mundo. As visitas são mediadas por um corpo educativo preparado especialmente para essa exposição, ‘Paisagem Ainda Que’, do artista Manfredo de Souzanetto, e tem coordenação de Adriana Magro – professora doutora do Departamento de Linguagens, Cultura e Educação do Centro de Educação/ UFES. Escolas de todo estado podem fazer o agendamento e as visitas acontecem até 15 de novembro. Além dos grupos escolares, famílias podem inscrever seus filhos para a visita que terá turmas abertas ao público nos sábados dos dias 21 de outubro, 04 e 11 e novembro. E no dia 18 de novembro, a galeria promove um grande vernissage dos pequenos artistas para que as crianças retornem à galeria com suas famílias para apresentar os trabalhos que eles fizeram durante a imersão.

QUERIDONA DE RR

Stephany Pim
Stephany Pim: em noite de moda na Ilha Crédito: Thuanny Louzada

Inovação

 O Espírito Santo será o primeiro do país a oferecer um observatório do comércio, com o lançamento do projeto de inovação Connect. Idalberto Moro, presidente da Fecomércio-ES, comemora o feito inédito entre as federações do comércio de todo o Brasil. Em parceria com Alexandre Theodoro, reitor da Faes, Bruno Lamas, secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, e demais parceiros da Faesa, Governo do Estado e Mobilização Capixaba pela Inovação (MCI), o Connect Fecomércio-ES será lançado na próxima terça-feira (17), em Vitória.

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