Nomes de peso do mercado imobiliário confirmados no Talk Imóveis 2023

Projeto ArteCria: contato com a arte desde a infância A Matias Brotas arte contemporânea, de Sandra Matias e Lara Brotas, deram início a mais uma edição do ‘ArteCria’, projeto pioneiro no Estado que nasceu em 2019 reforçando o compromisso da galeria na formação e arte-educação e recebe crianças para visita educativa mediada e com imersão na exposição com diversas atividades, com o objetivo de provocar olhares e indagações, acessando universos da arte para estimular percepções multidisciplinares das crianças em seu contato com o mundo. As visitas são mediadas por um corpo educativo preparado especialmente para essa exposição, ‘Paisagem Ainda Que’, do artista Manfredo de Souzanetto, e tem coordenação de Adriana Magro – professora doutora do Departamento de Linguagens, Cultura e Educação do Centro de Educação/ UFES. Escolas de todo estado podem fazer o agendamento e as visitas acontecem até 15 de novembro. Além dos grupos escolares, famílias podem inscrever seus filhos para a visita que terá turmas abertas ao público nos sábados dos dias 21 de outubro, 04 e 11 e novembro. E no dia 18 de novembro, a galeria promove um grande vernissage dos pequenos artistas para que as crianças retornem à galeria com suas famílias para apresentar os trabalhos que eles fizeram durante a imersão.