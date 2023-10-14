Veja quem prestigiou a turnê do cantor Djavan em Vitória

O chef hamburgueiro Marcos Brito comemora a abertura de mais duas unidades do Don Burger na Grande Vitória. A nova hamburgueria que acaba de chegar ao Estado tem cardápio desenvolvido e assinado pelo mestre, que é reconhecido internacionalmente. Brito é criador do All in Burger, de São Paulo, e da comunidade Burger Expert, onde ajuda milhares de hamburgueiros do mundo e compartilha suas experiências e ensinamentos, além de ter conquistado o primeiro lugar nos rankings do Guia do Hambúrguer e Hambúrger Perfeito, e ter sua rede reconhecida pela Revista Veja SP como um dos melhores hamburgueres de São Paulo. Esta semana, a novidade abriu as portas nos shoppings Praia da Costa e MontSerrat.