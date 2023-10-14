Veja quem prestigiou a turnê do cantor Djavan em Vitória

Nos dias 18 e 19 de outubro, quarta e quinta-feira, a 29ª edição do Salão do Imóvel da Ademi-ES, irá promover um programa de palestras com nomes de peso no setor imobiliário e com assuntos relevantes para os profissionais do mercado.
Serão 6 mesas redondas, a partir das 14h30, na Arena do Base 27, na Enseada do Suá, em Vitória.
Entre os palestrantes, na área jurídica, o advogado Álvaro Lauff vai abordar o tema “Reforma Tributária – Impactos no Mercado Imobiliário”, na tarde do dia 18, quarta-feira.
Já na tarde seguinte, 19, Jorge Oliveira vai apresentar seu case de sucesso em “Vendas digitais”, contando como impacta o cliente pelas redes sociais.