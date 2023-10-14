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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Veja quem prestigiou a turnê do cantor Djavan em Vitória

Publicado em
14 out 2023 às 03:00
Djavan
Djavan cantou seus hits nesta quarta-feira (11) para o público capixaba Crédito: Cloves Louzada

Djavan em Vix

Depois de encerrar o ano com participações marcantes em importantes festivais, tais como o Rock in Rio e Coala, Djavan voltou com tudo aos palcos neste ano para uma  longa série de shows. Homônima ao seu 25º álbum de  estúdio, lançado em agosto deste ano, a turnê ‘D’ passou por Vitória nesta quarta-feira (11), no Espaço Patrick Patrick Ribeiro.  Além de faixas do último trabalho, a exemplo de ‘Num Mundo de Paz’ e ‘Primeira Estrada’, o repertório passa por 20 canções de todas as fases de sua discografia, como  ‘Sina’, "Eu te Devoro", "Oceano" e ‘Flor de Lis’. Veja quem conferiu o showzão na galeria de Cloves Louzada.
Patrick Ribeiro e o cantor Silva
Patrick Ribeiro e o cantor Silva Crédito: Cloves Louzada
Décio e Eulália Chieppe
Décio e Eulália Chieppe Crédito: Cloves Louzada
Rose Favalessa e Carlos André de Oliveira
Rose Favalessa e Carlos André de Oliveira Crédito: Cloves Louzada
Juliana Modenese e Claudio Chieppe
Juliana Modenese e Claudio Chieppe Crédito: Cloves Louzada
Juliana Modenese, Nazaré Neves, Tathiana Gegenheimer, Eulália Chieppe e Ju Lucindo
Juliana Modenese, Nazaré Neves, Tathiana Gegenheimer, Eulália Chieppe e Ju Lucindo Crédito: Cloves Louzada

Mesoterapia em alta

Mais uma novidade trazida pela dermatologista Priscila Passamani está fazendo sucesso entre as capixabas. Trata-se do Mesoject, uma inovação recente na técnica de mesoterapia transdérmica, utilizando a eletroporação como mecanismo de ação. Isso significa que são aplicados pulsos elétricos de alta voltagem, de forma controlada, causando uma abertura temporária dos poros nas células. A abertura permite a penetração de ativos no interior das células, garantindo uma resposta celular específica e com melhores resultados.

Mestre hamburgueiro

O chef hamburgueiro Marcos Brito comemora a abertura de mais duas unidades do Don Burger na Grande Vitória. A nova hamburgueria que acaba de chegar ao Estado tem cardápio desenvolvido e assinado pelo mestre, que é reconhecido internacionalmente. Brito é criador do All in Burger, de São Paulo, e da comunidade Burger Expert, onde ajuda milhares de hamburgueiros do mundo e compartilha suas experiências e ensinamentos, além de ter conquistado o primeiro lugar nos rankings do Guia do Hambúrguer e Hambúrger Perfeito, e ter sua rede reconhecida pela Revista Veja SP como um dos melhores hamburgueres de São Paulo. Esta semana, a novidade abriu as portas nos shoppings Praia da Costa e MontSerrat.

Salão do Imóvel

Nos dias 18 e 19 de outubro, quarta e quinta-feira, a 29ª edição do Salão do Imóvel da Ademi-ES, irá promover um programa de palestras com nomes de peso no setor imobiliário e com assuntos relevantes para os profissionais do mercado. Serão 6 mesas redondas, a partir das 14h30, na Arena do Base 27, na Enseada do Suá, em Vitória. Entre os palestrantes, na área jurídica, o advogado Álvaro Lauff vai abordar o tema “Reforma Tributária – Impactos no Mercado Imobiliário”, na tarde do dia 18, quarta-feira. Já na tarde seguinte, 19, Jorge Oliveira vai apresentar seu case de sucesso em “Vendas digitais”, contando como impacta o cliente pelas redes sociais.

Parabéns pra você!

Luana Casagrande celebra suas 45 primaveras neste sábado (14), no La Garza, em Vila Velha, a partir do meio-dia. Saúde, querida!

Samba e feijão

A feijoada de sábado no Repique Samba Lounge está arrancando suspiros. No clima do feriadão, a iguaria será servida neste sábado (14) ao som de samba, no térreo da casa, localizada no Quiosque 7 da Praia de Camburi. No fim de tarde, o terraço será ocupado com os grupos Pagode e Cia e Sambarei, além do cantor Anderson Baduh.

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